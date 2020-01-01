四大星象2020新年運勢＆幸運色妝容　火象星座貴人、桃花都超強

在 Instagram 查看這則貼文 shu uemura（@shuuemura）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 29 日 上午 5:55 張貼

記者張毓容／台北報導

2020年終於正式到來，新的一年就換上開運妝容開啟今年的好運吧！植村秀利用2020也持續流行的紅唇，特別推出「新年熾熱限量唇膏系列」，多達13款不同質地的顯白紅色系唇膏可任意挑選搭配，更找來「星星教授」安格斯，解析四大星象2020年運勢和幸運色，攜手打造每個星象的專屬開運妝，快來看看你的幸運色是什麼？

▲植村秀 無色限唇膏 熾熱限量版，NT$1,050。（圖／翻攝IG@shuuemuratw）



植村秀2020新年「熾熱限量版系列」，靈感取自充滿節慶喜氣的熾熱烈焰紅色，將2019全面更新配方與包裝的「小黑方」無色限唇膏系列，換上最潮紅色限量新裝，推出多達13款歷年來最受歡迎的紅色調色號，從亮紅、橘紅、番茄紅到胡蘿蔔紅等全都有，透過緞光、粉霧、聚光與加入金色亮粉、霓虹亮粉的全新「閃耀版」質地，讓所有人都能挑到屬於自己的「熾熱閃閃紅唇」。

▲熾熱限量版無色限粉霧保濕唇膏#OR570與新質地閃耀版#OR570。（圖／品牌提供，以下同）



熾熱限量版系列除了將植村秀最熱賣的橘紅色OR570換上火紅新包裝，更利用大量細緻金粉打造全新閃耀版OR570，同樣襯黃皮、不挑膚色也顯白，超閃質猶如自帶聚光燈。

▲熾熱限量版無色限聚光豐潤唇膏#RD163與新質地閃耀版#RD163。



植村秀最經典的紅唇色RD163，新年限量系列也推出閃耀版全新質地，光澤感＋淡金色亮粉，讓雙唇就像做了紅色光療般飽和嘟嘟又水潤。

▲熾熱限量版無色限釉光精油唇膏#RD141與#OR570也都是熱門主打色。

火象星座：牡羊／獅子／射手



整體運：貴人運強勢來襲，勇敢邁向新年新花路。

桃花運：不愁沒助力，只怕你不去交際，桃花將環繞朋友聚會中！

開運潮妝重點色：高級漆皮紅閃閃唇＋溫柔討喜暖紅色眼妝，建議使用無色限釉光精油唇膏A RD141。

土象星座：金牛／處女／摩羯



整體運：把握時機投資理財，金錢運爆發指日可待。

桃花運：客戶桃花讓你易受青睞，助你能進能守無往不利。

開運潮妝重點色：霧感橘紅閃閃唇＋自信優雅大地色眼妝，建議使用無色限粉霧保濕唇膏（閃耀版）M GLT570。

風象星座：雙子／天秤／水瓶



整體運：功成名就機運不斷，請跟隨敏銳第六感。

桃花運：今年愛情需要時間尋覓，寧缺勿濫。

開運潮妝重點色：豐潤金炫紅閃閃唇＋俏皮活力橘棕色眼妝，建議使用無色限聚光風潤唇膏（閃耀版）LS H RD163。

水象星座：巨蟹／天蠍／雙魚



整體運：過往的每一步都留下了痕跡，累積的努力即將兌現。

桃花運：桃花來得恰到好處，是時候向下一階段人生邁進。

開運潮妝重點色：潤光焦糖橘閃閃唇＋知性俐落藍色眼妝，建議使用無色限釉光精油唇膏A OR570。

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