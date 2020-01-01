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Nike未來禁止從國外網站抽籤限量鞋　1/1起停止國際配送

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▲Nike禁止零售商向全球發貨。（圖／記者鄧光惟攝）

▲Nike規定全球零售商自2020年1／1起，停止向全球進行發貨。（圖／記者鄧光惟攝）

編輯／Duke

雖然台灣喜歡收藏球鞋的人不少，但能購買的管道實在是太少，所以有許多人會透過國外網站購買喜愛的球鞋，不過，近日的一則消息，對喜歡在國外網站購物的人來說，絕對是最壞的消息，據傳Nike規定全球零售商自2020年1／1起，停止向全球進行發貨，而位於英國的Attitude Inc也在IG的限時動態證實了消息的真實性。

Nike基於與全球零售商訂定的禁止「對國家領土之外的地區」進行配送之規定，自2020年1／1起，明確禁止零售商向全球進行發貨。此舉也代表亞洲國家不再能從END、SNS（Sneakersnstuff）、Size？、Kith等歐美國家的網站購買球鞋或是抽限量鞋，這對想要碰運氣贏得限量鞋購買機會的朋友來說，無疑是個可怕的噩耗。

▲Nike禁止零售商向全球發貨。（圖／記者鄧光惟攝）

▲亞洲國家不再能從END、SNS、Size？、Kith等歐美國家的網站購買球鞋或是抽限量鞋。（圖／記者鄧光惟攝）

然而，這對零售商而言或許是好事，因為這樣可以將更多的商品販售給當地的消費者，並且也能鞏固一定的消費客群，不過，Nike目前尚未公開對這則消息表達意見，所以未來是否會強硬執行這項規定，還需等待Nike官方的回覆。

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關鍵字：

收藏球鞋, Nike, 零售商, AttitudeInc, 全球發貨, 配送, END, SNS, Size？, Kith
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