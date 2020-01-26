拜訪另一半家長4大地雷別踩！「破洞褲、太親熱」馬上出局

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過年是一個很容易見到男友家長的時刻，若是初次見面，第一印象十分重要，就算見面許多次，也請記得伴手禮千萬不能少，以下拜訪男友父母的小Tips必須筆記。





1. 穿著勿破洞、過短

雖說破洞牛仔褲是時下流行，不過在男友父母眼中，若是第一次見面就看到如此過度「時尚」的打扮，就算男方家長過關，親戚也不見得能一一領情。所以在服裝的挑選上，切記不要露出大腿區域或是破洞過多，簡單乾淨才是王道。

2. 與男友親熱舉動要少

很多時候男友父母或許沒有在看你，不過餘光也勢必鎖定你，所以別想在過年的場合做出太親熱的舉動，就算男友主動迎來，自己也要適時克制，畢竟在長輩眼裡，剛在一起的情侶不適合太超過。

3. 切勿空手前來

雖然說家長總是先提起自己不需要禮物，不過到對方家吃飯，空手去難免失禮，就算不知道買什麼禮物，也不要隨意買一份就帶去，這樣反而容易踩雷，可以事先詢問另一半，對方家長的喜好是什麼。同時，也會讓另一半倍感窩心，愛屋及烏準沒錯。

4. 不要滑手機

吃飯時最為忌諱的就屬現代人滑手機的通病，即便對方家長已經開始滑，也聊到山窮水盡，毫無任何話題能延續，你也要忍住等飯後再滑，這不僅是體現你用心在這頓飯上，也會讓其餘的家人覺得你並非被手機綁住。另外，也要減少看手錶的次數，會讓對方誤以為你很趕時間想走人。

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