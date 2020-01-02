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風.LUXURY／華人文化與工藝入設計　寶珀鼠年錶有「藝」思

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▲▼Blancpain鼠年錶。（圖／品牌提供）

▲鉑金版中華年曆鼠年限量版腕錶限量50只，2,795,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

全球最古老錶廠Blancpain（寶珀）推出2款生肖錶迎接新年來臨，一款是結合中國農曆與國際通公曆的中華年曆錶鼠年版，另一款則是品牌Métiers d'Art工作坊首度運用中國古瓷工藝創作鼠年錶，全然融合華人文化與工藝。

▲▼Blancpain鼠年錶。（圖／品牌提供）

▲中華年曆錶的機芯自動盤上鑴刻鼠年生肖圖案。

寶珀於2012年首度推出中華年曆錶，花費5年研究成功將農曆化為主要時間顯示，並將一般曆法的時間與日期融入其中，轟動錶界。今年生肖之首鼠出現在12時位置的窗口，下方是數字與中文顯示的小時及時辰指示盤、3時位置是10個天干與五行顯示、9時位置顯示日期與月份，並設有顯示閏月的小圓孔；而錶背秀出的雕刻老鼠圖案的自動盤，展現年度主題，鉑金錶限量50只，紅金材質則未限量。

▲▼Blancpain鼠年錶。（圖／品牌提供）

▲紅金款中華年曆鼠年限量版腕錶，2,114,000元。

而裝飾工藝今年則有大突破，寶珀第一次完全由自家設計和生產的古瓷工藝腕錶，先將石英、長石和高嶺土混合的瓷粉加水反覆過篩再鑄模，脫模後自然風乾再以1,000°C燒製一天，使面盤便堅硬，緊接著塗抹琺瑯再送入上千度高溫燒製，繁複步驟同時結合琺瑯彩繪工藝，描繪3隻錦鼠生動模樣，全球限量8只。

▲▼Blancpain鼠年錶。（圖／品牌提供）▲▼Blancpain鼠年錶。（圖／品牌提供）

▲鼠年Métiers d'Art特別版古瓷工藝腕錶限量8只，透明底蓋可見精心裝飾的自動上鍊機芯，未定價。

關鍵字：

Blancpain, 寶珀
fashion.net

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