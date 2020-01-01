蕭敬騰的勞力士夯到「三連撞」　徐若瑄、林俊傑都有一只

▲蕭敬騰跨年彩排彈琴秀出勞力士熱門錶款Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

記者陳雅韻／台北報導

蕭敬騰在跨年夜表現精彩，正式登台前的彩排行頭也亮眼，他穿FENDI外套、戴紅藍圈的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶彈琴，讓網友大讚錶很厲害，的確厲害到男、女明星撞錶也要戴，愛錶出名的林俊傑有一只，徐若瑄人生第一只勞力士也選此款腕錶。

▲勞力士紅藍陶瓷圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶搭配五珠鍊紀念型錶帶，306,500元。（圖／品牌提供）

Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶因配備紅藍雙色Cerachrom陶質字圈，被錶迷暱稱為「百事可樂圈」，其五珠鍊紀念型錶帶也是招牌特色，是勞力士需耐心排隊的熱門錶款之一，台灣定價30萬6,500元。





▲徐若瑄（左）等了一陣子才入手人生第一只勞力士錶。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

去年中徐若瑄終於等到她口中「像鋼鐵人一樣帥」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，與林俊傑撞了同款錶，而熱門錶人人愛，蕭敬騰也在跨年彩排這天秀出「百事可樂圈」五珠鍊紀念型錶帶的勞力士，形成演藝圈「三連撞」。

▲林俊傑也擁有勞力士夯錶「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。（圖／翻攝jjlin IG）