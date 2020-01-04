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羅志祥G-SHOCK閃爆　竟是品牌沒賣的客製華麗版

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▲▼羅志祥,周揚青G-SHOCK 。（圖／翻攝羅志祥與周揚青IG）

▲羅志祥是G-SHOCK大陸區代言人，秀出很驚人的bling bling版本DW-5600E-1腕錶。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）是G-SHOCK大陸區代言人，為品牌代言前他就是鐵粉，收藏不少話題錶款，近日曬出超級閃亮的方形DW-5600E-1腕錶，錶圈呈現如彩虹般的漸層色，錶帶則布滿閃石，讓人誤以為G-SHOCK也開始走高調路線了，事實上此為客製款，品牌並未銷售此款式。

向來喜歡霸氣、有個性、帶有奢華感設計的小豬，此次入手的bling bling的G-SHOCK，應是經過換殼的客製錶，有不少錶友購入基本款的G-SHOCK後，上網訂製閃亮亮的錶殼與錶帶，讓帥錶華麗變身。

▲▼羅志祥,周揚青G-SHOCK 。（圖／翻攝羅志祥與周揚青IG）

▲羅志祥女友周揚青也戴G-SHOCK，選擇黑離子IP處理的不鏽鋼GMW-B5000GD-1腕錶。（圖／翻攝gracechowwwww IG）

小豬愛屋及烏，女友周揚青也跟著戴G-SHOCK，選擇以黑色離子IP處理的不鏽鋼GMW-B5000GD腕錶，經過髮絲紋加工與搭配反轉黑色液晶螢幕顯示，更顯好質感，背蓋則經過DLC類鑽碳塗層處理展現金屬光澤感。

▲▼羅志祥,周揚青G-SHOCK 。（圖／翻攝羅志祥與周揚青IG）▲▼羅志祥,周揚青G-SHOCK 。（圖／翻攝羅志祥與周揚青IG）

▲G-SHOCK DW-5600E-1腕錶（左）1,800元，周揚青戴的GMW-B5000GD-1腕錶17,000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

羅志祥, 小豬, G-SHOCK, 周揚青
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