Ean部落閣／「虹夕諾雅京都」極夢幻！米其林五星的水邊旅館　送上蘋果讓你「泡」

文、圖／Ean

2019 年的台灣旅宿最大件事，莫過是夏天時、中部開了「虹夕諾雅 谷關」，隨著這個日本頂級住宿品牌的到來，把台灣飯店業帶往前所未有的新高度，尚未探訪谷關，我趁著年底到京都賞楓，在嵐山見頃後，遠離塵囂，先來入住集團旗下很具指標性的「虹夕諾雅 京都」，一探究竟到底是什麼魅力？能讓米其林指南連續七年評比為最高等級的五星旅館，同時更被許多旅人奉為是一生一定要住的夢幻旅宿！兩晚的親身體驗後，我完全被說服，”不愧是虹夕諾雅…” 成了我住宿期間在內心一再重複的讚嘆發語詞。親近自然、舒適旅居還有極為細緻的貼心服務，終於明白，虹夕諾雅何以能在頂級旅宿市場佔有重要一席，為人稱道並爭相學習。

▲改建自江戶時期的豪邸，最讓人傾心是讓人與自然好靠近

▲ 散步園區就能欣賞夜楓



▲ 移步換景，度假村裡彷彿是座大型的優美日式庭園



夢的開始，嵐山碼頭休息室辦理入住手續

被形容為水邊私邸的「虹夕諾雅 京都」，需搭船前往，光這點就顯現出與眾不同。三層樓的日式傳統房子優雅矗立在嵐山渡月橋旁的碼頭旁，那是讓客人辦理報到與小憩的休息室，借景、光影、幽靜，完全沒有因為只是個旅客的暫停之所而馬虎。我在寒冷的十二月到來，服務人員貼心的奉上薑汁飲品去寒，休息室空間不小，旁邊還有個虹夕諾雅選物店，質感都很好，價格自然也不便宜，大部分品項我後來在度假村裡都沒再看到，因此若有中意，可把握機會直接入手。

▲ 碼頭旁的休息室，從這裡開始就能感受虹夕諾雅的頂級服務



屋形船 傳統與現代科技的低調結合

從碼頭搭船前往度假村，約十來分鐘的船程，傳統日式造型屋形船開得慢，悠悠蕩蕩、足夠好好感受大堰川兩岸風光，甚至還能同步一段岸上行人的速度。突然間，我彷彿坐在安靜的搖櫓輕舟上，完全能感受到風吹和迴盪山谷的鳥鳴，這才意識到，這仿舊的竟是艘電動船，其實再現代不過，但他們就是願意花心思改造、讓房客不輕易出戲，嗯…不愧是虹夕諾雅…你能不贊同嗎？

▲ 虹夕諾雅 京都的專屬碼頭，低調的與自然和諧共處



從碼頭拾階而上，帶有禪味的鐘音傳來，是特有的迎賓儀式。就腹地來說，虹夕諾雅 京都其實比我想像中小，不過因高低錯落，園區規劃了水瀑、池塘、瓦片鋪成的枯山水及展現四季風情的植栽處處，移步換景，若空間大了反而味道就少。

▲ 只要有新房客抵達，就會敲擊迎賓鐘音。

▲ 端坐水面之上，挺立飛瀑之前，敲奏的是一聲聲的禪味

只規劃五種房型 25 間房

25 間房分為五種房型，月橋、谷霞、山端、水音與葉露，每個名字都美的如詩，一如這裡給人的感覺。我臨溪的房間很大，就在碼頭旁，猶如突出水上。改造自江戶時期的富豪宅邸，我入住的「山端」分為臥室與起居間，兩個空間相鄰著、都有著大片窗戶把當時多彩秋景引到室內，偶爾還能看見嵐山小火車從對岸跑過。臥室窗邊有個幾乎是雙人床大小的沙發，彷彿有種磁力，在房間就離不開那。

▲ 我入住的房間就矗立石岸上的最右邊



▲ 本次入住 104 房



▲ 臥室有兩張床與一大面的窗邊沙發



除了窗外與時俱變的景色迷人，房子裡的用品擺飾更是，從壁紙到茶葉罐，觸目所及都是各領域京都職人心血作品的展演舞台，牆上是京都傳統工藝的京唐紙，立體浮凸如藝術品般優雅，開化堂經 130 道工序製作的銅罐用來裝茶葉，還有個木盒打開後竟是可讓房客揮毫的文房四寶，其中墨硯是來自創立於 1663 年的鳩居堂。當了解更多便能看見更多，那一刻、希望自己像塊海綿能快速的汲取這裡蘊藏的千年京都文化。

▲ 優美的京唐紙浮凸於牆壁上



▲ 精緻的木箱是可提的泡茶組



▲ 一杯茶、一個藍芽喇叭，在起居室打開窗，風景與心境無價



▲ 浴室相當黑色系，原本以為我會不習慣，後來洗個澡後發現我蠻喜歡，應該是歸功照明設計的好。浴室的備品與器皿都很具質感，獨一無二的竹節漱口杯，還提供一個日本品牌「Lirio」的洗顏保養品，打開有好幾小包旁邊標註數字，依照順序使用即可，蠻好玩

▲ 浴室有一不小的檜木風呂並貼心提供一包漢方的「時忘湯」。不只如此，第一晚吃完飯回到房間，發現放了兩顆蘋果在洗手台上，從放置地方判斷肯定不是迎賓水果，原來，那是讓客人睡前可泡個蘋果湯，有意思



早餐，不在酒店裡的餐廳食堂，直接就在房間享用，更顯奢華。依約定好的時間，服務人員來到我的起居室張羅，像魔法一般，沒幾分鐘，變成了高級料亭的個室。後來才知道，桌子、電磁爐等都被秘密的收納在房間的某一櫥裡。需另外付費的早餐有洋式與和式兩種，我選擇後者。餐點豐盛程度可比午餐，新鮮好吃的沙拉、香煎鮭魚及熱呼呼的季節野菜鍋，欣賞窗外楓景，一邊享用美食，彷彿真成了私邸裡的貴族，好滿足。

▲ 起居室，早餐就在這享用



▲ 充滿旬味的野菜鍋，相當豐盛



▲ 在房間享用豐盛早餐，頓時真有種成了豪邸主人的錯覺



▲ 精緻的擺盤、美味的料理，房間成了高級料亭



空中茶屋，茶人心中的夢想茶席

若非得在虹夕諾雅 京都裡頭挑一個我最愛的所在，非空中茶屋莫屬。位於服務台相連的 Library Lounge、24 小時開放，如其名，陳列許多與京都、藝術有關的選書，會不定期更換，此外還提供膠囊咖啡機、茶包與茶具組、小點心，房客可自由取用。最迷人的是在外頭，打開門、低身來到戶外，有著兩層露天茶座，想喝什麼可從裡頭拿出來，12 月的溫度很低，每個座位都貼心的準備毛毯。倚河面山、一天四時感覺不同，會換幕的四季，更是！春天櫻花在眼前爆炸綻放，夏綠滿眼，秋日楓紅滿山，冬季蕭瑟偶白妝。每個茶人都有心目中的夢想茶席，我想，大概就是眼前這了。

▲ 喝茶 賞景 感受心境



▲ 設計細緻但不多餘，在空中茶屋體現了茶人心中的夢想茶席



虹夕諾雅 京都的高度細緻服務與盛情，直到最後一刻的下一刻

除了擁有遺世獨立的自然環境與揉合京都精緻文化的舒適旅居，虹夕諾雅之所以為虹夕諾雅，最重要還是無可取代的日式服務精神，讓我印象深刻的是，一直維持到你所想不到的最後。服務人員趁我在辦理退房手續時，已悄悄的把大行李與背包都先往船上送，讓房客能輕鬆走往碼頭，再看這個美麗酒店最後一眼。上了船，每張椅子都放了暖爐，即使都已要離開，給客人的溫暖可一點都沒少！船駛離碼頭，沒意外的，服務人員守在岸邊揮手，直到船看不見，等等，她竟然再爬上階梯又出現在我的視線裡，然後，繼續揮手。這份心意，站在後方甲板上的我都看在眼裡、放在心裡，我好感動與感謝，回想三天在這的種種，忍不住接連回禮鞠躬兩次，從沒想過有天從飯店離開竟會如此的觸動與激動。

▲ 即將離去，竟是如此留戀



船靠岸，酒店為我安排前往京都市區的計程車已在橋上守候，不用告知司機目的地，酒店早已交代妥當，一名服務人員帶我上了車，又是一次手揮到看不見，忍不住再回頭看，手仍揮著，唉 這樣的虹夕諾雅，怎能不讓人喜歡…

我會再回來的，也許是春櫻、夏綠、冬雪或再一次的秋楓，都好…

▲ 虹夕諾雅 京都的屋形電動船，行駛在四季分明的大堰川上



/ Info. /

虹夕諾雅 京都（星のや 京都）

官網

地址 〒616-0007 京都市西京區嵐山元錄山町11-2

電話： +81-50-3786-1144（虹夕諾雅綜合預約中心海外專線）

▲ 第一次的虹夕諾雅體驗，教人難忘

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！