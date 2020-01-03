韓妞瘋傳Kiehl’s金盞花化妝水「5種神用法」！自製面膜還能舒緩眼部疲勞

▲Kiehl's金盞花化妝水在南韓也很受歡迎，韓妞更瘋傳5種超強神用法。（圖／翻攝IG@kiehls、@mitistory）

記者張毓容／台北報導

說起幾乎等於Kiehl’s契爾氏代名詞的金盞花化妝水，其調理油光、改善粉刺痘痘問題、有效舒緩泛紅鎮定肌膚等多種護膚功效，讓許多人一用就愛上，而這瓶被鐵粉們譽為「神奇化妝水」，在美容意識極高的韓國也非常受到歡迎，除了直接拍上臉，韓妞們更延伸出自製面膜、隨身噴霧、甚至紓緩雙眼疲勞等5種超神使用法，加上Her和她「周末超殺快閃店」正限時推出超級特價，一定要買一波。

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▲找個乾淨容器放入一疊化妝棉加上金盞花化妝水，就能自製成金盞花保濕舒緩面膜。（圖／翻攝IG@sunahhlove）



1.自製金盞花面膜



將一疊化妝棉放入乾淨且安全的容器中，倒入金盞花化妝水後蓋上蓋子封存，平日上妝前或洗臉後可針對需要鎮定等特別的部位濕敷5分鐘，尤其在容易出油、冒粉刺長痘的夏天非常實用！

2.金盞花冰敷鎮定法



將幾片乾淨的化妝棉放入夾鏈袋中，倒入一些金盞花化妝水，量要足夠浸濕所有化妝棉，接著放入冰箱中冷藏，在上妝前或平常日曬後，拿出來局部濕敷5分鐘，能快速為肌膚保溼鎮定，冰涼溫度更能幫助將膚溫。

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3.金盞花七水法



油性肌膚可以將金盞花化妝水以分裝瓶帶在身邊隨時使用，不含酒精的金盞花化妝水非常適合鎮定泛紅與舒緩肌膚不適，而韓妞最愛的七水法是把化妝水重複噴7次，但也並非強制性每次都要使用七次，可視個人肌膚狀況斟酌使用。

4.金盞花化妝水底妝加持法



上底妝時，將粉撲或美妝蛋沾取金盞花化妝水，濕潤海綿表面，再輕拍於臉上將粉底推拍開，妝感會非常服貼且水潤，乾燥的秋冬可幫助底妝不卡粉，而夏天時也會比較不易脫妝。

5.消除疲勞雙眼法



將乾淨的化妝棉放在鋁箔紙中，倒上金盞花化妝水後放入冰箱中冷藏，晚上睡覺前從鋁箔紙中拿出來濕敷於雙眼5分鐘，可以幫助舒緩眼睛的疲憊感。

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