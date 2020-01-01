包・開箱／LV「能拆解的包」楊丞琳也愛　層疊、換背帶CP值超高

▲LV Multi Pochette Accessoires包有多種背法。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

曾經的流行會不會再回潮？當然會，時尚是輪迴，被深藏在櫃子裡久了，總有見光的時候，例如LOUIS VUITTON（路易威登）最近大紅的，就是從1992年款式而來，實際開箱發現它非常好裝、一包起碼3用，CP值超高。

▲楊丞琳斜背著綠色背帶的Multi Pochette Accessoires，包51,000元。（圖／品牌提供）

Pochette Accessoires是個小小包，1992年初登場，可以用手拎著或者側背夾在腋下，成為很多人入門LV的選擇，也一直是經典，20多年過去，它再用不一樣的視野征戰江湖，成為Multi Pochette Accessoires，帶有實驗性的層疊方式相當有意思，果然站上夯包排行榜。

▲Multi Pochette Accessoires從經典小包（下圖）變身而來。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）

拆解Multi Pochette Accessoires，其實是由2個小型包、1個零錢包、2條背帶組成，這些「零件」可以全部合而為一，也可以分開使用，靈活度很高。用來側背的金屬鍊帶與斜背的提花寬背帶，能營造出不同個性，依照場合及服裝決定怎麼使用，讓Multi Pochette Accessoires發揮最大功能。

▲Multi Pochette Accessoires可以「拆解」，很有意思。（圖／記者林明瑋攝）

當它是「一整個包包」的時候，可以分門別類把隨身物放在不同地方，容量絲毫不用擔心，手機、皮夾、行動電源、簡單的補妝、保養品等等都能放進去，胸前的圓形拉鍊小包除了零錢，也適合收納耳機，十分方便。

▲許路兒曾背著Multi Pochette Accessoires旅行。（圖／翻攝許路兒IG）

分開使用雖然少了「層疊」的趣味，但變身迷你鍊帶包可以走優雅路數，寬背帶則顯得個性，零錢包雙面是不同大小的Monogram圖案，由於有勾扣，能單獨使用或掛在其他原有的包包上。

從經典突破，Multi Pochette Accessoires是好例子，如果妳擁有原版的Pochette Accessoires，現在拿出來用也別有風情。

▲LV的Multi Pochette Accessoires包大受歡迎。（圖／品牌提供）