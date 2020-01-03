營養師公開6大減重禁忌　原來豆漿、豆腐也是地雷

▲想要減小腹的女生，黃豆類製品要少吃。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

瘦身是女生一輩子的功課，我們都知道要戒糖、少吃澱粉，多攝取原型食物。但不知道的是有些食物原來是減重禁忌，像是豆腐、咖啡都會阻礙甩肉，營養師提醒你避開這些食物，讓你早日減重成功。

1. 咖啡因

很多人早上都會來杯美式咖啡，大家都以為咖啡因對減重有幫助，表面看來它真的能降低食慾和燃燒脂肪，但是只要一恢復正常飲食，體重也會反彈很快。



2. 黃豆類製品

豆腐、豆漿雖說都是好的蛋白質，但是因為黃豆含有植物性雌激素，會降低新陳代謝，更可能會使腹部脂肪變厚，想要擁有完美腰線，豆漿、豆腐和豆皮等製品要少吃。

3.玉米

玉米雖然含有豐富纖維，但其實熱量卻不低。最近坊間很紅的水果玉米，含糖量更是驚人，多吃容易使血糖升高，當然是減重的大敵。

4. 小麥製品

小麥含有麩質，身體本身就很難去消化它或是吸取它的營養。營養師建議選擇健康的碳水化合物替代，像是糙米、大麥和藜麥都是不錯選擇。



5.酒

很多人暴肥都是因為喝酒，因為酒精會對肝臟造成負擔，酒後肝臟處於解毒狀態，這時候就沒辦法及時分解食物中的熱量與營養，會使新陳代謝速度減慢。

6.果乾

部分水果含糖量高，同理果乾也是．當身體把過量的糖儲存至脂肪細胞，讓體內代謝速度變慢，自然瘦不下來。

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