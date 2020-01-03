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2020年最有機會脫單的4個星座女！處女、牡羊戀愛運超旺

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▲2020年最有機會脫單的4個星座女。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

剛過完的2019發生不少大事，有人喜、有人憂，但是沒關係，2020年已經來臨，新的一年又是新的開始！尤其對於想找談場甜甜戀愛、脫離單身狗行列的人而言，今年會不會有希望呢？如果你是以下4個星座，恭喜你，今年桃花運、戀愛運都很旺，只要把握好機會，脫單機率非常高！

▲2020年最有機會脫單的4個星座女。（圖／翻攝unsplash、pexels）

牡羊座

牡羊座2020年運勢整體來說不錯，也因此牡羊在今年會變得更有自信、更成熟一些，進而吸引不少異性的好感，愛情運也更明朗。尤其是上半年，桃花運非常好，會有很多機會認識到不同類型的異性，可趁機尋找心目中理想的對象；而下半年，則是會有不少和心儀對象相處的機會，有很高的機率會發展成情侶關係。

▲2020年最有機會脫單的4個星座女。（圖／翻攝unsplash、pexels）

雙子座

今年會有吉星入駐雙子座的交際宮，這也代表著雙子參加社交活動的機會變多、也會更有吸引力，進而增加戀愛機遇。隨著社交圈變大，雙子在2020年會認識更多新朋友，也讓遇見各方面都很契合的理想另一半的機率變得很高，如果想在今年順利脫單，不妨多參加各種聚會、社交活動，大致上都會有讓你滿意的後續發展。

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▲2020年最有機會脫單的4個星座女。（圖／翻攝unsplash、pexels）

獅子座

獅子座在今年會找到能讓自己過得更舒適自在、也更快樂的生活方式，因而使自身魅力更加提升，無論出現在何種場合裡，都會是非常引人注目的存在，桃花朵朵開，完全不用擔心沒有對象，尤其到了下半年，獅子的社交運勢還會再提升，會遇到更多條件不錯的異性。在2020年，只要獅子願意和某個對象踏入戀愛關係，就將會是一段可長久持續下去的感情。 

▲2020年最有機會脫單的4個星座女。（圖／翻攝unsplash、pexels）

處女座

想要脫單的處女座，一定要積極把握2020年！處女座今年的戀愛運勢非常旺，要是有遇到欣賞的對象，採取主動進攻的話，大都能發展得很順利，所以請放開心胸的大方出擊。另外，平時追求事事完美的處女，可以嘗試做一些不拿手的事物，偶爾出些無關緊要的小錯，反而會讓你們更多了點不同以往的魅力，且會吸引到別人的注意力，讓人對你們更加關注，也能因此提高新戀情的發生機率。

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關鍵字：

星座, 運勢, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 單身, 脫單, 情侶, 桃花, 牡羊, 雙子, 獅子, 處女
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