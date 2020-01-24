fb ig video ETtoday search mobile

誰說非要大紅色！精選5雙「鼠年限定鞋」自己拼貼Converse無敵可愛

> >

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲《ET FASHION》精選5雙鼠年新鞋，3000元內就能入手且實穿性很高。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

農曆新年犒賞自己一雙新鞋很重要，不過完全大紅的鞋款相信很多人都難以駕馭，現在就推薦5款實穿CNY系列，不論是顏色或是款式上，呼應過年卻不浮誇，讓你從年初帥美到年底，快點列入你的參考清單。

# Converse Chuck 70 HI

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲張藝興搶穿Chuck 70 HI，NT$ 3,680。（圖／品牌提供）

 Converse此次「鼠咬天開」系列為了迎接鼠年將三雙經典鞋款Chuck 70、Jack Purcell和Pro Leather注入喜慶細節，最獨特之處就在於使用了可切割的Tyvek材質包裹鞋面，可以自己動手改造，創作出與眾不同的新年新鞋。Chuck 70 HI鞋身搭配多色刺繡，結合半透明聚酯纖維紡織織物內接片，配有彩色鞋帶孔及半透明的鞋底和鞋頭，藝人張藝興也親自演繹，展現率性時尚。

# Reebok 5 Elements五「型」開年限定

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲5 Elements五「型」Interval，NT$2,680；Insta Pump Fury NT$5,250 。（圖／品牌提供）

Reebok 5 Elements五「型」開年限定鞋款分別使用五行代表色， 白色、藍色、黑色、紅色及黃色於不同經典鞋款設計上，其中討論度相當高的Interval以經典Vector Logo，搭配鞋身異色彩及材質拼接，鞋身的大紅造型十分喜慶卻不會太高調，此外，也可以選擇黑色款Insta Pump Fury，經典鞋型中注入了代表「土」的黃色與文字，小細節也精巧。

# VANS YEAR OF THE RAT

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲Era鞋款連鞋底都有巧思，NT$2,380。（圖／品牌提供）

男女通吃的VANS針對鼠年推出Era鞋款相當低調，絕對可以穿到年底，採用全麂皮製作，鞋頭底部的半圓形黑點圖案象徵鼠洞的設計，包覆後跟的皮革則是運用魔鬼氈設計。 另一款Era Lacey則是在鞋身上緣加入鞋帶環繞腳部，鞋帶以及大底周邊以粉紅色的棋盤格紋點綴，強烈的對比色調更顯現麂皮質感。

# New Balance CNY新年限定款式 850&997S

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲（依序）997S鞋款NT$3,680；頑出自我NT$3,280。（圖／品牌提供）

在搶眼配色中安全遊走的，絕對是New Balance，此次將中國風元素注入兩雙經典鞋款頑出自我850及9是經典中的997S，分別在經典輪廓中注入象徵喜氣的紅色及灰中帶金的吉祥配色。鞋跟處壓印上象徵中華文化的龍騰，鞋舌則印上金色圖騰來增添新年氛圍，絕對是上腳最搶眼的單品。

# adidas Originals CNY系列

▲新年鞋款盤點 。（圖／品牌提供）

▲CONTINENTAL 80 極簡風格男女都能駕馭，NT$3,690。（圖／品牌提供）

adidas Originals CONTINENTAL 80以極簡設計為主，金色標籤與鞋跟襯托奢華感，鞋側細線蘊藏刺繡般的細節，精緻畫風不言而喻，且不挑腳的造型，男女都能輕鬆駕馭。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

鼠年, 新年, 農曆, 鞋子, Converse, Reebok, VANS, New Balance, adidas Originals
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多

2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多

【懶人包】2020春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊別白跑

【懶人包】2020春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊別白跑

初一忌洗髮！今晚洗頭過好年，「5個」正確觀念你要知道

初一忌洗髮！今晚洗頭過好年，「5個」正確觀念你要知道

人見人愛花見花開！「最有長輩緣」的星座TOP 3　摩羯有禮貌紅包拿不停 楊冪大秀美腿卻踩「全世界最多人討厭的鞋」　網看傻：唯一敗筆 孫芸芸成「曬女魔人」　相差21歲母女拍嘟嘴照根本姊妹花 TWICE MOMO與希澈晉升戀人　每天都做虐腹運動猛力瘦下7公斤　 2020年百貨春節福袋　全台7間汽車福袋全攻略 過年包3000元是大忌！　2018紅包行情表超實用 每日換一雙，從除夕穿到初五開工日！新年球鞋推薦指南大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面