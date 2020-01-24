誰說非要大紅色！精選5雙「鼠年限定鞋」自己拼貼Converse無敵可愛

▲《ET FASHION》精選5雙鼠年新鞋，3000元內就能入手且實穿性很高。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

農曆新年犒賞自己一雙新鞋很重要，不過完全大紅的鞋款相信很多人都難以駕馭，現在就推薦5款實穿CNY系列，不論是顏色或是款式上，呼應過年卻不浮誇，讓你從年初帥美到年底，快點列入你的參考清單。

# Converse Chuck 70 HI

▲張藝興搶穿Chuck 70 HI，NT$ 3,680。（圖／品牌提供）

Converse此次「鼠咬天開」系列為了迎接鼠年將三雙經典鞋款Chuck 70、Jack Purcell和Pro Leather注入喜慶細節，最獨特之處就在於使用了可切割的Tyvek材質包裹鞋面，可以自己動手改造，創作出與眾不同的新年新鞋。Chuck 70 HI鞋身搭配多色刺繡，結合半透明聚酯纖維紡織織物內接片，配有彩色鞋帶孔及半透明的鞋底和鞋頭，藝人張藝興也親自演繹，展現率性時尚。

# Reebok 5 Elements五「型」開年限定

▲5 Elements五「型」Interval，NT$2,680；Insta Pump Fury NT$5,250 。（圖／品牌提供）

Reebok 5 Elements五「型」開年限定鞋款分別使用五行代表色， 白色、藍色、黑色、紅色及黃色於不同經典鞋款設計上，其中討論度相當高的Interval以經典Vector Logo，搭配鞋身異色彩及材質拼接，鞋身的大紅造型十分喜慶卻不會太高調，此外，也可以選擇黑色款Insta Pump Fury，經典鞋型中注入了代表「土」的黃色與文字，小細節也精巧。

# VANS YEAR OF THE RAT

▲Era鞋款連鞋底都有巧思，NT$2,380。（圖／品牌提供）

男女通吃的VANS針對鼠年推出Era鞋款相當低調，絕對可以穿到年底，採用全麂皮製作，鞋頭底部的半圓形黑點圖案象徵鼠洞的設計，包覆後跟的皮革則是運用魔鬼氈設計。 另一款Era Lacey則是在鞋身上緣加入鞋帶環繞腳部，鞋帶以及大底周邊以粉紅色的棋盤格紋點綴，強烈的對比色調更顯現麂皮質感。

# New Balance CNY新年限定款式 850&997S

▲（依序）997S鞋款NT$3,680；頑出自我NT$3,280。（圖／品牌提供）

在搶眼配色中安全遊走的，絕對是New Balance，此次將中國風元素注入兩雙經典鞋款頑出自我850及9是經典中的997S，分別在經典輪廓中注入象徵喜氣的紅色及灰中帶金的吉祥配色。鞋跟處壓印上象徵中華文化的龍騰，鞋舌則印上金色圖騰來增添新年氛圍，絕對是上腳最搶眼的單品。

# adidas Originals CNY系列

▲CONTINENTAL 80 極簡風格男女都能駕馭，NT$3,690。（圖／品牌提供）

adidas Originals CONTINENTAL 80以極簡設計為主，金色標籤與鞋跟襯托奢華感，鞋側細線蘊藏刺繡般的細節，精緻畫風不言而喻，且不挑腳的造型，男女都能輕鬆駕馭。

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