星，上妝／孫藝珍《愛的迫降》富家女唇膏愛用色公開

▲孫藝珍劇中展演各式唇色，讓人看得好過癮。（圖／翻攝自tvN Drama FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

玄彬和孫藝珍主演的新劇《愛的迫降》一播出就開紅盤，劇情描述南韓富家女因意外漂流到北韓譜出的甜蜜戀曲。除了劇情緊湊吸睛，其中女主角孫藝珍的妝容更成為討論熱點，原來不論在南韓、北韓，唇膏都超重要的啊！

孫藝珍劇中富家女彩妝僅有三重點，就是眉毛、眼妝和唇膏。南韓富家女妝容著重在亮飽和唇色，著重清晰輪廓的唇形畫法，打造強勢華麗印象。搭配柔和卻帶有些角度的眉毛，幫助修飾臉型，眼妝則是微微拉長眼尾，營造犀利印象。

因為意外事故漂流後，北韓女同志妝容變得柔和樸素，唇色從艷麗轉為柔和，以玫瑰粉為主色，幫助營造整體氣色。眉彩則改變為不強調眉峰的平眉，眼妝幾乎全素，只要淡淡的棕色搭配內眼線。

仔細研究她的唇色幾乎都是走粉桃色，僅有深淺之分而已，而這種偏藍的粉桃色更將孫藝珍的膚色自然提亮，隨劇熱播，她的唇色更帶起一波流行。

孫藝珍參考唇色

▲NARS 激情過後嫩唇膏(流金緋紅版)，#NUITS DE CHINE，950元。

▲NYX 皮革絨光霧感唇膏，#30 KITTEN HEELS，350元。

▲CLIO 媚惑綻放霧感液態唇膏，#11朝氣粉裸，450元。

▲RMK 經典輕潤口紅(潤采) ，#12，1,350元。

▲Dior 藍星唇膏 霓幻樂光限量版，#484，1,300元。

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