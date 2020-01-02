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去角質一週2次才正確？皮膚科醫師解答：油性、混合肌都不同

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▲去角質一週2次？皮膚科醫師解答 。（圖／翻攝IG）

▲不少人都把去角質當作讓肌膚恢復柔嫩明亮的「解藥」，但過度去角質反而會傷害肌膚。（圖／翻攝IG@ahc.official、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

有些人把「去角質」當作肌膚粗糙、暗沈時或解決粉刺痘痘的靈丹妙藥，只要肌膚狀況不佳，就想透過去角質來恢復柔嫩美肌，一不小心太過度，反而造成角質受損。臺安醫院皮膚科主任曾德朋就提醒，不論採取何種去角質方式，過於頻繁都會對肌膚造成傷害，另外，也要依照個人膚質、膚況，挑選合適的去角質產品和調整操作頻率。

▲去角質一週2次？皮膚科醫師解答 。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師提醒，不論何種去角質方式，都不可過於頻繁。（圖／翻攝IG@lorealskin）

關於去角質產品的挑選，曾醫師指出「常見的去角質保養包括物理性去角質（含有顆粒的去角質產品）與化學性去角質（含果酸或水楊酸的保養品），然而不論哪種去角質方式，過於頻繁都可能對肌膚造成傷害。」另外，建議不要使用以塑膠微粒製成的去角質產品，不僅會對環境造成傷害也會不當破壞皮膚角質。

而說到去角質頻率，曾醫師也提醒應視個人膚質調整，如果想要更深層的煥膚去角質，建議可找專業的皮膚科醫師操作，通常一周可執行一次，但還是要視當時的皮膚狀況而定。

油性肌膚

油性肌膚者因油脂分泌旺盛，較易堆積於毛孔，可交替使用含水楊酸矽醇複合物、果酸、甘醇酸、乳酸等酸類保養品，清除多餘油質並且使角質代謝正常化。

混合性肌膚

受到氣候、環境因素影響，台灣大多數人都屬於兩頰偏乾、T字部位較油的混合型肌膚，去角質的頻率建議通常一周執行一次即可，但還是要視當時的皮膚狀況而定。

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▲去角質一週2次？皮膚科醫師解答 。（圖／翻攝IG）

▲肌膚特別敏感時，除了停止去角質，也不宜過度清洗或摩擦肌膚。（圖／翻攝IG@goodal_official）

敏感性肌膚

敏感性肌膚鮮少是天生的，絕大部分是因為後天的不正確保養、過度的醫美療程而造成膚質改變，平時適度清潔及去角質來避免毛孔堵塞亦可改善膚質，讓表皮細胞穩定。當肌膚特別敏感時，不宜過度清洗或過於用力摩擦皮膚，將會使皮膚角質受損加劇，較不建議使用含有過多顆粒型的洗面乳。

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關鍵字：

保養, 去角質, 皮膚科, 醫師, 醫生, 頻率, 產品, 膚質, 油性肌, 中性肌, 混合肌, 敏感肌
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