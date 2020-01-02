哈利王子曬7個月萌兒　肉腳套一年多前收到的小毛靴

▲哈利王子抱著7個月大的亞契在加拿大留影，亞契穿約1600元的Boden外套與澳洲總督送的UGG鞋。（圖／翻攝sussexroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子（Prince Henry）與梅根馬可（Meghan Markle）不顧外界批評，選擇在加拿大度過聖誕節與跨年，他們在迎接2020年之際於官方IG發布影片，釋出哈利王子抱著7個月大兒子亞契（Archie）的新照，穿著英國品牌Boden外套與UGG羊毛靴的亞契，模樣超萌。

▲哈利王子（左二）與梅根馬可（右一）2018年10月宣布懷孕時訪問澳洲，澳洲總督Peter Cosgrove（右二）送上袋鼠玩偶與UGG童鞋。（圖／美聯社）

眼尖的王室迷立刻發現，亞契腳上的UGG羊毛靴，原來是哈利王子夫婦2018年10月宣布懷孕喜訊時出訪澳洲，澳洲總督Peter Cosgrove送上袋鼠玩偶與一雙UGG嬰兒鞋作為賀禮，這個別具意義的禮物保存了一年多之後，亞契終於大到能穿此雙鞋了。

▲亞契曾穿過的Boden北極熊圖案毛衣。（圖／翻攝Boden官網）

亞契同時戴著可愛的圓球針織帽，並穿著Boden約1600元的棕色外套，這是亞契第二次穿著此品牌的童裝亮相，他在聖誕賀節照中，穿北極熊圖案毛衣入鏡，顯示哈利王子夫婦對英國品牌的支持。