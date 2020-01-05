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「突然好想吃咖哩」清單　微辣醬汁，加個半熟蛋簡直完美

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咖哩是台灣人都愛的料理之一，有沒有一個瞬間很想吃咖哩卻不知道去哪吃呢？MENU都幫你整理好啦！

TOP 10／NONAME咖哩カレーライス專門店
台北市大安區

提供濃郁偏甜與微辣兩種咖哩口味，雞肉與牛肉的肉質都非常嫩，簡單的搭配卻讓人回味無窮！三角窗的店面內用空間不大，前往用餐得碰運氣，而內用的低消則為一份餐點呦！

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客J提供）

TOP 9／找地方坐 HAVE A SEAT
台北市大同區

叉燒咖哩飯的叉燒厚實且帶點油花，咖哩濃郁卻不膩，愛吃辣點銷魂口味準沒錯！店面隱身在二樓，全店採自助式也不限用餐時間，適合跟朋友聊天聚餐！

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿滑提供）

TOP 8／貴一郎S‧R‧T 咖哩部
台南市中西區

咖哩是用和牛/伊比利豬油脂特調而成，而加點的「拉絲微加絲」足足給三倍起司量，起司控一定要嘗試看看！另外，晚上限定的燒肉也是必點之一，並且只要百元就能品嘗到厚切上牛舌，CP值超高喔！

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小白只饗ㄔ美食提供）

TOP 7／N.N. THAI THAI
台中市龍井區

東海商圈的超人氣泰式料理餐廳，平價餐點份量十足，而綠咖哩雞腿裙襬蛋包飯、泰式奶茶以及其他泰式料理也都頗受好評！

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jasmine提供）

TOP 6／富士咖哩 FUJI CURRY
台北市大安區

一進門就能聞到滿滿的咖哩香，富士咖哩雙拼擺盤可愛又能吃到兩種肉，上方的荷包蛋可選擇半熟或全熟，咖哩口味偏甜且不辣，不過，店內座位只有十個，用餐時間需要排隊哦！

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Sisyphe & June提供）

TOP 5／小仺館 CAFE & RICE
台北市大安區

小仺館的乾咖哩很濃稠，用豬、牛肉、番茄、洋蔥燉煮而成，裡頭的肉口感像高級版肉燥，咖哩口味微辣，搭配半熟蛋簡直完美！另外，烤雞腿咖哩飯也不錯吃，且隨餐附湯或飲料。

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿boo提供）

TOP 4／別嗆大叔
台中市西區

菜單上的菜名全是歌名，是一間藏身在模範市場內的復古風格咖哩店！其中，唐揚雞超級多汁、咖哩很香很順口、蛋皮很嫩，不過，這間店晚上才開始營業，並且還沒六點就有一堆人候位，想吃到可要費一番工夫喔！

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客pin_428提供）

TOP 3／佐藤咖哩
台北市大安區

咖哩口味偏日式濃厚，配料可以選泡菜、起司、德國香腸以及味增湯。白飯粒粒分明，有雞肉、豬肉、牛肉及綜合咖哩，肉都很大塊，可以大口吃個過癮！

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yumi Chang提供）

TOP 2／小吉咖哩
台北市松山區

咖哩主食可以選白飯或是螺旋麵，招牌的小吉咖哩，是乾咖哩以豬絞肉、洋蔥、番茄、紅蘿蔔、香料等原料炒製而成，有點像是肉醬的口感，而唐揚雞咖哩醬比較稀，雞肉多汁好吃，加了起司更濃郁，而且隨餐附醃漬蘿蔔可以解膩。

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

TOP 1／十巷咖哩
台北市中山區

晴光市場的人氣美食！香料味濃厚的辣咖哩，白色鮮奶油可以稍微中和辣味。唐揚雞有四大塊，光是吃雞肉就快飽了，並且還可以免費加醬加飯，簡直是大食量饕客的福音！

▲咖哩美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客wxmdaily提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 十巷咖哩, 小吉咖哩, 佐藤咖哩, 別嗆大叔, 小仺館, 富士咖哩, N.N.THAITHAI, 貴一郎, 找地方坐, NONAME咖哩
fashion.net

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