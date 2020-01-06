「能者不是多勞，而是過勞」　6句上班族厭世金句讓人心好累

競爭愈來愈激烈，「厭世」一詞已經成為時下許多人的一種生活狀態，對上班族而言，上班遇到慣老闆就算了，身旁的雷隊友更是為你火上加油，儂編在這就為大家蒐集網民熱推的「上班族厭世金句」，看看有幾句讓你心有戚戚焉！



「累死你的不是工作，而是工作中遇見的人。」





就算你能力再強、脾氣再好，遇到雷隊友不被氣瘋也難！明明自己的工作份量已經很多，卻常常要替別人收爛攤，最可憐的是主管有問題，找的也是你⋯⋯雖然說很想直接翻臉，但有時候我們為了維持辦公室的和睦氣氛，不得不在這些雷隊友面前當個好好先生、好好小姐，永遠得露出善意且不失禮貌的微笑⋯⋯做人好難。



「準時下班需要的不是能力，是勇氣」





有時候明明工作都做得差不多了，前輩沒走、老闆沒走，身為下屬的你怎麼敢走！每次都得等到有人起身打卡才敢下班，這種無形的加班，究竟何時成為了這麼稀鬆平常的事？而本當準時下班怎麼會變成一種奇怪的事呢？



「成功都是領導有方，失敗就是下屬無能。」





這時候腦中是不是浮現上司得意洋洋的嘴臉，明明做的最辛苦、貢獻最多的是員工，結果光出一張嘴的上司卻收穫最大。相反的，一但某個環節出錯，上司立馬問：「這是誰負責的？」，奇怪，接受表揚的時候為什麼不會有這個疑問呢？



「不急，下班前給我。」





當你很高效率的把今日工作做得快告一段落時，眼看下班時間就快到了，這時老闆傳來ㄧ句：「可以幫我寫個企劃書嗎？不急，下班前給我就好」，請問老闆的時鐘是比較慢嗎？還是他在不同時區？到底誰可以這麼迅速就生出一份企劃書！當員工是多啦A夢要什麼就有什麼嗎？



「下班是什麼，能吃嗎？能者不是多勞，而是過勞。」

「能者多勞」這句話儂編真的覺得，已經從一種稱讚變成懶人不做事的藉口！你以為他們在稱讚你嗎？他們根本就是在壓榨你！一個人就算能力再好，時間還是有限，體力也是有限，在這儂編奉勸各位，工作要顧，身體更要先顧好！沒有良好的身心狀況，又如何為未來努力呢？不要等到退休了，還得把這幾年所賺的錢拿來付醫藥費！



「別人的假期，我們的地獄。」





儂編在這真的得好好跟服務業說聲「感謝！」，當所有的人都放假，甚至是在思考連續假期要去哪裡渡過時，卻是服務業最辛苦的時候，尤其在排班時主管會特別叮嚀：「週末一定要排班哦！」、「連續假期要搶業績哦。」、「假日把握人潮。」⋯⋯等，甚至颳風下雨沒放假就是沒放假啊～～



編輯整理：林奕辰

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／TBS、indiatimes



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