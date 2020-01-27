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旅遊偏好12星座大不同！計劃縝密首選處女　雙魚隨時想浪漫出走

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12星座旅遊偏好調查大公開！處女座榮登旅行計畫通！雙魚座較愛說走就走？《KLOOK》特別針對700位以上的台灣用戶展開線上星座旅行問卷大調查，統整出各個星座出遊規劃時間、最喜歡與當地人的互動模式，還有旅行時這句話惹怒所有星座千萬不能說，12星座的旅遊偏好一次整理好，快挑選個性互補的旅伴，計畫下半年的旅行吧。

處女座、獅子座、射手座旅行計畫通

▲▼ 12星座旅遊偏好調查大公開！「處女座照表操課、雙魚座愛說走就走」。（圖／Bella儂儂提供）

計劃周詳的處女座、具備領導特質的獅子座和射手座多半在半年前就開始策劃旅程，所以如果本身是對於旅行不太動腦的小夥伴們，一定要緊緊抓著這三根浮木！不論是查詢景點、整合意見、訂購行程、交通票券鉅細彌遺都脫離不了他們的list Check！儂編會稱這組叫做軍師組，基本上跟他們出去玩不會踩雷，不過儂編要說，不要在她們面前嫌棄他們的「排佈」，畢竟他們也是煞費苦心為旅行品質付出，這絕對是大忌呀。

天蠍座、雙魚座、牡羊座行動派

▲▼ 12星座旅遊偏好調查大公開！「處女座照表操課、雙魚座愛說走就走」。（圖／Bella儂儂提供）

跟前面那組做比對，這組行動派的星座，則偏好3天內說走就走，直直向前衝！統計中也顯示，天生有冒險家精神的牡羊座、超級行動派的天蠍座、易受別人影響的雙魚座反而偏好「説走就走」的旅程，想玩的欲望攔也攔不住！這邊偷偷跟大家說，調查顯示，說天蠍座是發電機準沒錯，在旅行中最愛搭訕當地人的星座就是他。

天秤座、摩羯座、金牛座走深度旅行

▲▼ 12星座旅遊偏好調查大公開！「處女座照表操課、雙魚座愛說走就走」。（圖／Bella儂儂提供）

務實又重視旅行品質的非他們莫屬！金牛座熱愛參加當地古蹟導覽解說，透過與導遊聊天了解居民生活；天秤、摩羯座則偏好當地體驗活動中與老師或教練互動，趣談當地新鮮事，其中去首爾學最新流行的K-Pop舞蹈，和來自世界各地的K-Pop粉絲交流，或是在泰式料理烹飪課，由當地人教你煮出最道地的泰國菜，都是這幾年風行的體驗行程，將學習寄寓玩樂，旅行走穩重深度派的他們。

雙子座、水瓶座、巨蟹座偏好文化之旅

▲▼ 12星座旅遊偏好調查大公開！「處女座照表操課、雙魚座愛說走就走」。（圖／Bella儂儂提供）

據統計，熱愛藝術與充滿智慧的雙子、水瓶座最想來場文化之旅，不論是古蹟尋訪或者是在當地市集發現祕寶，漫步新加坡小印度、曼谷水上市場都是激推的行程！浪漫多情的巨蟹則是文青知性派，喜歡在享受旅遊的同時同步讓心靈沉澱，與自我展開對話，比如說像巴黎羅浮宮、京都二條城都是很適合他們的必訪首選！

出遊這句話幾乎惹怒所有星座！

▲▼ 12星座旅遊偏好調查大公開！「處女座照表操課、雙魚座愛說走就走」。（圖／Bella儂儂提供）

旅遊當中難免遇到白目旅伴，此次調查中，不分星座約有4成的受訪者最受不了旅伴指責自己票券沒先訂，其中射手座最討厭去遊樂園玩時，說「到底還要排多久？」規劃縝密的處女座最討厭去樂園、餐廳、或觀光景點時被旅伴說：「你怎麼沒先訂啊？怎麼沒想到要先訂啊？」。巨蟹座則最討厭旅伴在表演現場時說「門票怎麼賣這麼貴？真的好看嗎？」。

不過，出遊說這句話幾乎超過半數的受訪者都不能忍受！旅伴突然飛來一句「這裡怎麼這麼無聊」，特別是獅子座以及牡羊座，聽到這句話更會一秒暴走，為了旅遊時的和平，這句話可千萬不能說。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

星座, 旅遊, 習慣, 出遊, 12星座, 運勢, 儂儂
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