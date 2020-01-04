TWICE成員保養癖好大公開！子瑜自創面具敷臉、Momo愛吃豬腳補膠原蛋白

TWICE攜新曲〈Feel Special〉華麗回歸掀起話題，新曲中的性感造型讓粉絲們都悸動不已，除了鎂光燈前的亮麗形象，TWICE成員私底下的保養癖好其實各有不同！女神們超獵奇保養法大公開 ~ 子瑜愛用面具敷臉、多賢把洗澡當嗜好，歐膩們各出奇招，養出嫩白仙女肌原來真的不簡單！



子瑜面具敷臉



我們的國民女神子瑜雖然不是白皙膚色，但是精緻的水煮蛋肌，在鎂光燈下依舊閃瞎眾粉絲 ~ 平時對保養有一套的她，不只清潔、日夜修護不馬虎，還自創「面具保養法」！也就是在敷面膜時，外面再罩上一層面具，不但能幫助面膜緊密貼合肌膚，讓肌膚能更均勻、快速吸收精華之外，面膜也不會因行動而掉下來，據說這個面具還是子瑜媽媽的愛心禮物呢 ~



多賢洗澡當嗜好



想要擁有滑嫩豆腐肌，許多女孩會定期去角質維持肌膚的光滑度，不過TWICE成員中的多賢對於去角質卻有不一樣的看法！她在節目中就曾透露自己皮膚白又嫩，就是因為她是成員中洗澡洗得最久 ~ ( 吶尼 ~ ) 雖然只是一番玩笑話，但洗澡方式若正確，且搭配沐浴手套做清潔，確實能達到去角質的功效喔！



定延口腔保養



TWICE成員各個皆有水嫩臉蛋，除了肌膚保養按部就班，成員中的短髮擔當定延則更在意牙齒清潔與美白！撇除平時的刷牙清潔程序，定延還會一邊刷牙一邊用漱口水漱口，徹底洗去口腔髒汙，難怪她會說對自己的牙齒很有自信呢！另外定延雖然也著好身材，不過私底下的她其實不愛運動，她的窈窕曲線都是靠做家事來的呦 ~



Momo豬腳補膠原蛋白



成員中擁有超萌大眼的日本女孩Momo，精緻的五官一笑就羨煞所有人 ~ ( 跺腳 ) 不過了解Momo的粉絲一定不陌生，超愛吃豬腳的她，甚至還曾在練習生時偷偷叫外送到宿舍吃呢！不過豬腳中豐富的膠原蛋白，雖然能補足肌膚的彈性與光澤，但多吃還是有可能會發胖的！



Sana頭髮護理



總是以淺髮色亮相的Sana，比起肌膚，她更注重頭髮保養，不論是染後護髮，甚至補染，髮肌的每個環節她都照顧得無微不至，甚至髮油更是連身不可或缺的保養小物，為的就是希望在鎂光燈下不會毛躁又分岔，雖然近期Sana染回深髮色，但髮質比以前更亮麗有光澤呢！



志效飲食控制



志效的好身材人人有目共睹，不過身為肉肉女過來人的她，對於身材的維持更是講究！不只三餐穩定，平時除了控制飲食，甜食、油炸等加工食品「不吃就不吃」，面對美食在前總是超有毅力的她，更被TWICE其他成員公認最勤奮的瘦子！難怪志效的窈窕曲線能一天比一天緊實，完全沒有復胖的跡象！



彩瑛卸妝程序超繁瑣



至於有著呆萌娃娃臉的彩瑛，別於其他成員的獵奇保養法，對於她來說他更重視清潔與卸妝！首先她會先用卸掉眼妝、唇妝較濃厚複雜的彩妝，而後用洗面乳全臉清洗過一次，去除表層多餘的髒汙，接著再用清爽的卸妝產品在清潔一次，三道程序看起來雖然繁瑣，但卻能讓肌膚潔淨透亮，也可以避免粉刺和毛孔阻塞的困擾呢！



璉娜面膜前先敷精華



敷面膜是每個女孩的保養必修課，但璉娜敷面膜的方式可和一般人不一樣！在敷面膜前，璉娜會先在全臉敷上薄薄一層保濕精華做打底，讓讓肌膚更好吸收，接著敷完面膜後，剩下的面膜精華她也一滴都不浪費！手腳、脖子每一寸肌膚都均勻塗抹，才能讓她的膚質能滑嫩零死角。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／twicetagram@ig、pinterest



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