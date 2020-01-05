郭碧婷35歲依舊仙氣逼人　維持少女肌、纖細身材全靠凍齡4招

郭碧婷靠著《小時代》中「南湘」一角獲得注目，標誌五官和渾然天成的仙氣，更讓她成了新生代女神。在義大利卡布里島完婚的她，在微博上曬出一系列婚禮美照，在螢幕前都感受得到現場的甜蜜氣息，更讓人驚訝的是照片中的她，完全看不出已經35歲！透白肌膚、澎潤臉頰和纖細體態讓人看了好羨慕，究竟郭碧婷私底下有什麼保養秘方呢？



崇尚生酮飲食法

模特兒出身的郭碧婷，從出道以來就非常注重體態，維持身材的方式也相當健康。平時就養成良好的飲食習慣，攝取足夠的蛋白質、多吃綠色蔬菜，若真的得碰澱粉，則會選擇地瓜。想要苗條何須節食？長時間養成好的飲食方式最重要。



平時愛喝海帶湯、優酪乳



海帶湯能幫助體內排毒，而優酪乳能促進腸胃蠕動，是郭碧婷維持好體態的兩樣秘密武器。不如就從今天起，把每個早上一杯咖啡的「扣打」，用優酪乳來代替吧！



入夜後不吃甜食、涼性蔬菜



平時吃慣了健康飲食，偶爾嘴饞嚐點甜頭也不為過，但郭碧婷堅守「下午四點後不吃甜食」的原則，讓入夜後較少活動的身體，不要有過多的負擔。而蔬菜固然健康，但每樣蔬食的屬性有涼暖之分，像是菠菜、竹筍、苦瓜等涼性蔬果則要避免晚間攝取。



敷面膜就要挑「這時候」

擁有四分之一白人血統的她，本身就是白肉底，不大容易曬黑，所以肌膚保養著重在保濕方面，而郭碧婷常在「泡澡」時敷面膜，趁著熱氣讓毛孔舒張時，精華液更容易吸收。若到較為乾燥的地方拍戲，隨身攜帶保濕噴霧，替肌膚補充水份也是必須的！



看來即便是天生麗質的美人，後天保養也是要下許多功夫的！看完郭碧婷的保養秘方後，是不是更覺得沒有偷懶的餘地了呢？

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@bea.hayden、weibo@郭碧婷



編輯整理｜龐惠君



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