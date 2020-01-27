楊冪、大S的私房保養聖品竟是豆漿！喝對時間調整經期不順、豆渣還可去角質

愛美女孩們都知道豆漿是美容聖品，但你知道嗎？經前喝豆漿還能調經排濕，甚至豆漿渣還能去角質！5個連大S、楊冪都愛用的私房豆漿美容法，敏弱肌女孩快筆記！擦的保養品總是燒錢又不夠力，這次不如回歸原始用吃的來變水水肌！除了瘦身、豐胸，其實豆漿還有很多你不知道的隱藏版美容法！豆漿渣不要丟、喝豆漿也要喝對時間點！跟著儂編揭開豆漿的5個秘密 ~



1.經前喝調經排濕

你以為喝豆漿只能瘦身嗎？其實啊~營養師說，在經期前三天，每天喝一杯溫豆漿，豆漿內豐富的異黃酮雌激素，能平衡女生抵內的內分泌系統，並加速血液循環與代謝，不只能幫助排濕解經期水腫，還能有利於子宮的保養呢！像儂編身旁有經痛或是經期不順的朋友，經期前喝溫豆漿真的能有效舒緩不適感受，是女孩們一定要學起來的保養小撇步！



2.豆渣敷臉美白嫩膚

前幾年開始愛美的女孩們開始盛行自己在家做健康料理，不論是自己磨豆漿，還是自製便當，養成清爽無負擔的健康小習慣，也能間接養出好膚質 ~ 然而磨完豆漿後的豆渣千萬不要丟！ 將豆漿煮完剩下的豆渣攪拌均勻塗抹上臉，讓豆渣在肌膚上停留10-15分鐘，每週可以做2-3次，豆漿內豐富的維生素 能讓肌膚彈嫩有光澤，很適合長期在冷氣房工作的上班族！



3.豆漿渣去角質

不要只懂喝豆漿，煮完的豆渣其實才是真正的美容聖品！豆漿內豐富的纖維素和蛋白質，除了可以美白嫩膚，豆漿渣還可以吸附皮膚表層的頑固皮脂！磨剩下的豆渣用來洗臉、洗手、甚至洗澡，並搭配手部打圓按摩的方式清潔，洗完後皮膚就會像去完角質般特別的白皙、細膩，此外由於豆渣比一般磨砂膏細緻，在洗的時候一點也不會有磨擦的刺激感，對於肌膚較薄的女孩是很好的去角質入門款。



4.空腹喝減脂去油



美容天后大S甚至楊冪好身材、牛奶肌的秘密不是別的，就是她們每天早上一定會喝一杯豆漿！當然一般的豆漿對於美白沒那麼夠力，大S還分享了自己的私房美白豆漿食譜，將豆漿、薏仁、牛奶、杏仁打在一起，薏仁與黃豆中的美白纖維加上牛奶的滋養，早上空腹喝一杯，不只能加速身體吸收、代謝，對於養顏也有事半功倍的效果呢！



5.豆漿加水排便喚醒好氣色



便祕真的是每個女孩有苦難言的痛！甚至宿便在腹中堆積太久，不僅會產生小腹，氣色也會跟著暗沉無光，這時除了用酵素加速腸胃蠕動，儂編私房最愛的排便小秘訣就是將豆漿加水喝！豆漿內豐富的纖維素本身就能促進消化幫助代謝，然而將豆漿加水喝，水分與纖維素的結合讓吸收與代謝的速度再加快！儂編不誇張，喝完一杯立即有感！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、IG@asosbarbiedee、@yangmimimi912、小紅書

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