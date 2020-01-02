fb ig video ETtoday search mobile

「我們終其一生，都在尋找一個最適合的姿態活著」用7句好書語錄，溫柔告別2019年

> >

▲經典語句。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

聖誕節的結束，象徵著舊的一年即將告個段落，對你來說，2019是個怎麼樣的一年呢？在這365天的日子裡，一定有好日子，也有壞日子，或許更多的時候是參雜著五味雜陳的心情。不過，無論如何，這一年都將完整落幕，好好感謝自己一直以來的努力，也嘗試與那個曾經「過不去」的自己和解吧！

1. 《二常公園》─ 張西

「每個人都有漂亮的地方，有時候很明顯，而有時候需要時間去發現」

▲經典語句。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

也許是天性使然，我們總在狂歡後莫名低落、在失敗後第一個檢討自己，那些需要建立好久的自信，也經常被「自卑」不費吹灰之力地擊垮。社會的價值、他人的眼光與自身的期待，有時更是沉重得令我們無法前行，但沮喪過後一定要記得，每一個人都有自己漂亮、擅長的地方，只是沒有被看見或是被發現而已！

2.《良露家之味》─ 韓良露

「往事不會完全消失的，在某些記憶的角落，生命的碎片會重新聚合」

在我們長長的一生中，幾乎很少有什麼事是「白費的」，儘管當下沒有發現獲得了些什麼，但隨著時光的推進，會明白一切都是有跡可循，而這些往事或多或少都曾在生命中留下些痕跡，等待某一天需要時，便會圍成個圈，重新聚合。所以就算目前還不知道要做什麼也沒有關係，看見喜歡的事就別多想、不要計較後果地去投入，要知道「成功的途徑有很多」，永遠不要停止對未來的想像。

3. 《流浪而後生》─ 黃昕語Iris

「走得越遠、認識的人越多，越會發現自己經歷的不足，越走越渺小，也越走越謙卑。願多嘗試一些，願多了解這個世界一些，願做一個有故事的人」

▲經典語句。（圖／女子學提供）

▲（圖／潔與她的鹿）

2019 年來，這個世界也發生了很多事情，空服員罷工、聖母院與首里城遭到祝融、巴西熱帶雨林大火、全球勞工問題、香港返送中抗爭、許多愛的人離開，這些種種雖然令人感到難過，卻也不可否認在這之中，仍有很多好事發生，比如台灣開始注重環保限塑，也成為亞洲第一個承認同婚合法的國家，好多人因此得以擁有幸福。

4.《把你的名字曬一曬》─ 張西

「成熟會不會指的是，我們承認自己會被環境改變，但我們沒有放棄意識和思考，而不是放任環境對我們的影響，就這樣毫無意識地生活下去」

▲經典語句。（圖／女子學提供）

▲（圖／潔與她的鹿）

日前，時代雜誌也公佈了今年的年度風雲人物──16歲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），她自11歲起，就不斷地關心氣候問題，還曾因此發起罷課運動，讓各國正視氣候變遷問題，堪稱是凝聚「青年力量」的典範。身為地球上的一份子，不分年紀我們都應該像童貝里一樣，持續與世界對話，然後反芻回饋以報。

明年，將會是全新的開始，願我們都能多關心這個世界一點，對於生活、政治各方面都投以關注和思考，繼續做一個有覺知、有故事的生活者。

5. 《與自己和好如初》─ 不朽

「即使有一天你覺得你變得更差了，也不可以氣餒，你要知道，其實我們終其一生，都在尋找一個最適合的姿態活著，而這一切只是為了遇見一個更好的自己，僅此而已」

▲經典語句。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

當然在新的一年，不免俗會許下些新的希望。明年，你希望做出哪些改變，或是計畫完成什麼事呢？或許，有很多人都會許願，想能夠成為更好的人、有更好的發展、過上更好的生活，可是究竟怎麼樣才算是足夠的好呢？好壞，一如美醜一樣，沒有標準答案，而是相較來看的概念。學會知足，看見自己所擁有的東西，將會使我們活得更加富有。

6.《開始，期待好日子》─ 阿飛

「積極向前很棒，緩慢前進也沒有不行，每個人適合的生活方式不一定相同，不必用別人的步調來難為自己」

美國有一首小詩，內容提到「世界上每一個人都有自己的時區，有的人走得快，有的人走得慢，都有屬於自己的時程」，是的，每一個人所適合的生活方式都不一樣，不必盲從，也無需屈就，只要能清楚掌握自己正在做的事，一切都是合理、被允許的，畢竟，我們活著是為了做好自己，而不是去完成別人喜歡的事阿！

7.《同婚十年》─ 陳雪

「不用加油，你已經很努力了。但請允許自己有機會快樂，去感受風、食物、友誼、愛，讓自己有一些喘息的時間。」

最後，編輯想用《同婚十年》的這句話作結，大家總說「要加油」才行，但日子是自己在過的，相信大家也都很努力地在生活了，所以不說加油，只希望新的一年，我們都能更有餘裕地去享受生活，體驗生命帶來的各種經歷與感受。

預祝所有人在2020年都能平安順心！

延伸閱讀：

獻給擁有「布偶症」的我們─偶爾自卑也無妨，張西：「只要有一瞬是喜歡自己的就可以了」

與自己和好如初：我們都「不必為悲傷感到抱歉」，一齊走上修復心碎的自我療癒之路

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 語錄, 2019, 2020, 二常公園, 良露家之味, 流浪而後生, 把你的名字曬一曬, 與自己和好如初, 開始，期待好日子, 同婚十年
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

最容易成為渣男收割機的3星座女　第一名陷入愛情就被吃定了

最容易成為渣男收割機的3星座女　第一名陷入愛情就被吃定了

小禎：火鍋是瘦身的好選擇　公開維持身材6大飲食運動原則

小禎：火鍋是瘦身的好選擇　公開維持身材6大飲食運動原則

「吃人嘴短，不要都由男生請客」名作家給女兒的15條「戀愛準則」

「吃人嘴短，不要都由男生請客」名作家給女兒的15條「戀愛準則」

韓妞三個月甩肉20公斤！揭秘「超簡單飲食法」破百萬次觀看 新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅 《婚姻故事》真實有感到心痛的10金句：「跟你結婚後，自己就完全變了一個人」 歐陽娜娜跨年「閃片裝」撞衫賈靜雯　差26歲網狠酸：輸太多 別再糾結Hunter了！LV短筒「雨靴」就算晴天照樣穿出門 陪你「共患難」星座好友Top 3 ！雙魚觀察細微、巨蟹超會說壞話 小紅書瘋傳「張鈞甯開肩運動」　簡單5步驟練出零贅肉直角肩膀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面