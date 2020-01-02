「我們終其一生，都在尋找一個最適合的姿態活著」用7句好書語錄，溫柔告別2019年

▲（圖／Pinterest）

聖誕節的結束，象徵著舊的一年即將告個段落，對你來說，2019是個怎麼樣的一年呢？在這365天的日子裡，一定有好日子，也有壞日子，或許更多的時候是參雜著五味雜陳的心情。不過，無論如何，這一年都將完整落幕，好好感謝自己一直以來的努力，也嘗試與那個曾經「過不去」的自己和解吧！

1. 《二常公園》─ 張西



「每個人都有漂亮的地方，有時候很明顯，而有時候需要時間去發現」

▲（圖／Pinterest）

也許是天性使然，我們總在狂歡後莫名低落、在失敗後第一個檢討自己，那些需要建立好久的自信，也經常被「自卑」不費吹灰之力地擊垮。社會的價值、他人的眼光與自身的期待，有時更是沉重得令我們無法前行，但沮喪過後一定要記得，每一個人都有自己漂亮、擅長的地方，只是沒有被看見或是被發現而已！

2.《良露家之味》─ 韓良露

「往事不會完全消失的，在某些記憶的角落，生命的碎片會重新聚合」

在我們長長的一生中，幾乎很少有什麼事是「白費的」，儘管當下沒有發現獲得了些什麼，但隨著時光的推進，會明白一切都是有跡可循，而這些往事或多或少都曾在生命中留下些痕跡，等待某一天需要時，便會圍成個圈，重新聚合。所以就算目前還不知道要做什麼也沒有關係，看見喜歡的事就別多想、不要計較後果地去投入，要知道「成功的途徑有很多」，永遠不要停止對未來的想像。

3. 《流浪而後生》─ 黃昕語Iris



「走得越遠、認識的人越多，越會發現自己經歷的不足，越走越渺小，也越走越謙卑。願多嘗試一些，願多了解這個世界一些，願做一個有故事的人」

▲（圖／潔與她的鹿）

2019 年來，這個世界也發生了很多事情，空服員罷工、聖母院與首里城遭到祝融、巴西熱帶雨林大火、全球勞工問題、香港返送中抗爭、許多愛的人離開，這些種種雖然令人感到難過，卻也不可否認在這之中，仍有很多好事發生，比如台灣開始注重環保限塑，也成為亞洲第一個承認同婚合法的國家，好多人因此得以擁有幸福。

4.《把你的名字曬一曬》─ 張西



「成熟會不會指的是，我們承認自己會被環境改變，但我們沒有放棄意識和思考，而不是放任環境對我們的影響，就這樣毫無意識地生活下去」

▲（圖／潔與她的鹿）

日前，時代雜誌也公佈了今年的年度風雲人物──16歲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），她自11歲起，就不斷地關心氣候問題，還曾因此發起罷課運動，讓各國正視氣候變遷問題，堪稱是凝聚「青年力量」的典範。身為地球上的一份子，不分年紀我們都應該像童貝里一樣，持續與世界對話，然後反芻回饋以報。

明年，將會是全新的開始，願我們都能多關心這個世界一點，對於生活、政治各方面都投以關注和思考，繼續做一個有覺知、有故事的生活者。

5. 《與自己和好如初》─ 不朽



「即使有一天你覺得你變得更差了，也不可以氣餒，你要知道，其實我們終其一生，都在尋找一個最適合的姿態活著，而這一切只是為了遇見一個更好的自己，僅此而已」

▲（圖／Pinterest）

當然在新的一年，不免俗會許下些新的希望。明年，你希望做出哪些改變，或是計畫完成什麼事呢？或許，有很多人都會許願，想能夠成為更好的人、有更好的發展、過上更好的生活，可是究竟怎麼樣才算是足夠的好呢？好壞，一如美醜一樣，沒有標準答案，而是相較來看的概念。學會知足，看見自己所擁有的東西，將會使我們活得更加富有。

6.《開始，期待好日子》─ 阿飛



「積極向前很棒，緩慢前進也沒有不行，每個人適合的生活方式不一定相同，不必用別人的步調來難為自己」

美國有一首小詩，內容提到「世界上每一個人都有自己的時區，有的人走得快，有的人走得慢，都有屬於自己的時程」，是的，每一個人所適合的生活方式都不一樣，不必盲從，也無需屈就，只要能清楚掌握自己正在做的事，一切都是合理、被允許的，畢竟，我們活著是為了做好自己，而不是去完成別人喜歡的事阿！

7.《同婚十年》─ 陳雪



「不用加油，你已經很努力了。但請允許自己有機會快樂，去感受風、食物、友誼、愛，讓自己有一些喘息的時間。」

最後，編輯想用《同婚十年》的這句話作結，大家總說「要加油」才行，但日子是自己在過的，相信大家也都很努力地在生活了，所以不說加油，只希望新的一年，我們都能更有餘裕地去享受生活，體驗生命帶來的各種經歷與感受。

預祝所有人在2020年都能平安順心！

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