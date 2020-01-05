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透過四部親子電影，明白父母說：「等你長大就知道」的道理

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▲親子電影。（圖／女子學提供）

▲（圖／《奇蹟男孩》、《不存在的房間》劇照）

小時候，世界總是繞著爸媽打轉，他們以身作則，負責孩子從裡到外的養育。長大後，終於明白以前他們所說「等你當了父母就知道」的道理，我們有了自己的家庭和小孩，背負起照顧與教育的責任。

只是，每當與孩子溝通不良、感到身心俱疲時，不免會捫心自問：「我真的適合當一位爸爸或媽媽嗎？」或許，在感到盲目、無所適從的時候，可以經由書本上的文字或電影中的故事獲得一些啟發與方向。

1.《不存在的房間》

▲親子電影。（圖／女子學提供）

▲（圖／《不存在的房間》劇照）

改編自愛爾蘭作家愛瑪．唐納修的同名小說，劇情描述19歲的少女Joy被綁架囚禁後，生下兒子Jack，兩人一起在窄小的房間度過5年的時光。

Joy身為母親，盡心地保護孩子，在小小的房間裡，告訴他世界的樣貌。對Joy來說，被關在牢籠裡理當是人生最痛苦的事，但 Jack 的誕生反而給了她一絲光明，即便資訊有限、即便只是一個小房間，她仍然要給孩子無憂、快樂的童年。

▲親子電影。（圖／女子學提供）

▲（圖／《不存在的房間》劇照）

在Joy歷經憂鬱症後，母子兩人決定攜手跨出來，好好地端詳這個世界各種新奇有趣的事物。倘若房間象徵的是禁錮每個父母的牢房，孩子就好像一份希望，當你放下困境真心去愛、與孩子共同成長，自然會得到美好的回饋。

2.《姐姐的守護者》

▲親子電影。（圖／女子學提供）

▲（圖／《姐姐的守護者》劇照）

同樣是由書籍改編的電影《姐姐的守護者》便較具爭議性。女主角Anna的出生，是為了延續姐姐Kate的生命，而作為兩個女兒的父母親，又應該用什麼樣的角度或教育，來維持全家人的心靈平衡呢？

確實，從成為父母的那一刻開始，肩膀上就多了一份沉重的責任。劇中的母親Sarah就是最好的例子，她可以為了Kate不惜任何代價，卻也在她頑固的執念中，忽視了孩子心裡的聲音。

編輯認為，這部電影比較能讓觀眾看到身為父母「盲目」的一面，透過故事情節的走向，無疑地也是為我們上了一課：「你的好，真的是對孩子好嗎？」

3.《奇蹟男孩》

▲親子電影。（圖／女子學提供）

▲（圖／《奇蹟男孩》劇照）

這部電影不僅適合爸媽觀看，同時也是一部寓教於樂的作品。不管是天生有顏面殘缺的男孩Auggie的樂觀，或是他的父母對孩子不厭其煩的鼓勵，都是我們應該學習的正向觀點。

若孩子天生有殘缺，父母所表現出的態度就很重要，好壞之間都可能影響孩子的心靈與未來的價值觀。在劇中，Auggie的雙親總是能在孩子受到欺負或異樣眼光時，給予溫暖的鼓勵或正面的力量，也許就是因為這樣的表現，讓Auggie在無形中也有一顆溫暖善良的心。

▲親子電影。（圖／女子學提供）

▲（圖／《奇蹟男孩》劇照）

「當你無法知道這人是好是壞，那就要用心去看。」有時候，不見得是對外人，反倒是對家人，更應該抱持著互相關懷、互相了解的心，當然就能成就良好的家庭關係。

4.《美麗人生》

▲親子電影。（圖／女子學提供）

▲（圖／《美麗人生》劇照）

《美麗人生》電影上映於1997年，劇情設定於第二次世界大戰，一個猶太家庭進入納粹集中營的故事。幽默的父親Guido，為了不想讓5歲的兒子Joshua在沒有父母的陪伴下過著恐懼、擔憂的生活，於是把集中營的種種事物，化作一場遊戲，過程中沒有血腥打鬥，取而代之的是一份父子間的溫柔與默契。

許多觀眾看了Guido的睿智和Joshua的天真無邪後，紛紛領悟了親子間的真諦。而這種在痛苦中努力製造快樂的動作，其實也是間接告訴我們，不論遇到什麼困難，爸媽都要站在一個穩固的位置，細心地帶領孩子成長，並養成在困境中保持樂觀的心。

相信，這幾部電影所刻劃出的人物、故事，都在不少人心裡留下深刻的印象。透過別人的故事，我們看到了世人在成為父母後可能會遇到的種種困難，又經由劇情的角色，提供給爸媽另一個層面的參考值，甚至也讓我們更懂愛的價值。

延伸閱讀：

你是哪種類型的父母？「教養，是幫助孩子長大成人！」而不是將自己的願望投射在他們身上

慢養並非放養！學習英式教養的優雅育兒，享受為人父母的幸福角色

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 親子電影, 不存在的房間, 姐姐的守護者, 奇蹟男孩, 美麗人生照顧, 教育
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