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走訪板橋巷弄的下午茶時光　推薦6間新埔、江子翠甜點咖啡廳

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▲板橋美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／Merci créme、自由式 Free Form粉絲專頁）

板橋一直都是美食的兵家必爭的一級戰場，包羅各式早午餐、咖啡廳及甜點店，走進每一個巷弄，都能獲得意料之外的驚喜，也永遠有吃不完的口袋名單。

當覺得「人生很難」的時候，不妨就來這裡，花少許的金錢，來買到一整天的確幸吧！以下編輯將介紹6間位於板橋周邊的好吃甜點店：

1.藍色微光 One Earth Café

江子翠站

▲板橋美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／藍色微光 One Earth Café粉絲專頁）

藍色微光是一間雅緻的小店，一樓的空間雖然較狹窄，僅有吧台的座位區，但上到二樓卻有著明亮的採光，和多人共坐的長桌。這裡的甜點各個都是招牌，每一項都是搶手的熱門品項！其中最令人驚艷的莫過於「天使蛋糕」了，據說藍色微光的甜點師傅曾在日本吃到難忘的滋味，為了重現記憶中的美好味道，最終才研發出如此濕潤、有彈性卻吃起來輕盈不膩口的鮮奶油蛋糕。

2.A Patisserie安甜點

板橋站

▲板橋美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／A Patisserie 安甜點粉絲專頁）

接下來的這間「A Patisserie安甜點」雖然所處的位置有些隱密，不過親自走訪一趟會發現相當值得阿！這裡的甜點沒有太過華麗的裝飾，而是回歸甜點本身的純粹，即使只是簡單的戚風和磅蛋糕，也能夠吃出店主的用心。且現代人注重健康飲食，因此在製作蛋糕時，安甜點更是將糖放在第一首位，對甜點細節和口味挑剔的你，絕對可以來此一試。

3.Ten Ten Den Den點點甜甜

板橋站

▲板橋美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／艾蜜莉彭）

如果你是位「資深」的抹茶控，那麼想必一定對點點甜甜不陌生吧！點點甜甜和知名早午餐「好初」屬於同一個老闆所經營的品牌，兩者都是板橋的熱門人氣店家，儘管目前已經開店兩、三年，每天不管是平日還是假日，仍經常高朋滿座，若想造訪記得要先事先訂位比較保險。至於熱門甜點，除了濃郁的抹茶戚風，據說他們家的檸檬塔也是數一數二好吃。

4.Merci créme

新埔站

▲板橋美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／Merci créme粉絲專頁）

第四間 Merci créme 是同為「merci」系列的最新作品，結合了咖啡老宅、古董老件，還有好吃的法式甜點與家常料理，營造出溫暖的愜意氛圍。Merci créme位在一處寧靜的小巷，像是不張揚地佇立在此，等待著每位旅人的造訪。尤其是在這樣的冬日裡，更適合走進這靜謐的空間，享受陽光的灑落，品味著綿密香醇的草莓戚風蛋糕阿！

5.FunLife-Gelato。Cats。Cafe

板橋站

▲板橋美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／FunLife-Gelato。Cats。Cafe粉絲專頁）

「如果我不是在前往夢想的路上，那我就是在原地打轉」，所以FunLife的老闆決定勇敢地站出來，實踐自己的夢想之餘，也為貓咪們建造一座充滿愛的樂園！FunLife是一間貓中途餐廳，這裡除了提供餐點之外，還有許多「貓主子」作陪。最近為了因應聖誕節的到來，店家也順勢推出「貓頭塔」來吸引目光，身為貓奴的你，可千萬不要錯過這個超萌的小天地。

6.自由式 Free Form

江子翠站

▲板橋美食。（圖／女子學提供）

▲（圖／自由式 Free Form粉絲專頁）

「自由式」原先是間網路甜點店，後來為了給大家帶來更不一樣的體驗，決定在江子翠開設間甜點空間，店內主要供應塔類、慕斯、布丁及戚風蛋糕，每一個都是手工限量，而且只要是抹茶口味的品項，都是使用比丸久小山園更高級的「五十鈴」以及「和光」這兩種等級的抹茶粉製作而成，少了難以入口的苦澀，卻更濃郁香醇，和戚風裡頭的爆漿陷料搭配起來，簡直是比幸福更幸福的事阿！

最近時節已入冬，意味著草莓季即將來臨，趕快把編輯推薦的這幾間收入私藏名單中，好好地大吃一波吧！

延伸閱讀：

編輯激推 4 間不限時咖啡廳：散步來民生社區吃甜點，品嘗你一定會愛上的天堂滋味

台灣也有「以時計費」咖啡廳！不限時還提供餐點飲品，讓你從早待到晚也沒關係

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 板橋, 藍色微光, APatisserie安甜點, TenTenDenDen點點甜甜, Mercicréme, FunLife-Gelato。Cats。Cafe, 自由式FreeForm
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