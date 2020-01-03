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特選7間台南人的私房清單！可愛「栗子小刺郎」讓手機先吃

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台南可說是文青小店一籮筐！2020趕快來台南捕捉這些巷弄內的咖啡廳！

移動的鍋子
台南市／中西區

若是經過移動的鍋子，你一定會被他潔白具有設計感的外觀所吸引。大片玻璃窗帶入滿室的陽光，餐點及裝潢都以白色為基底。實驗千層組合以圓形、片狀及波浪千層組成，三種口感都不一樣，非常特別！原先一週只營業平日3天，現在禮拜六也開放營業，想拜訪的人記得早點前往。

▲台南人的私房清單。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客丹吃食物提供）

龍百貨
台南市／中西區

以老宅改建的龍百貨，店內各個角落都擺滿了可愛的恐龍公仔，用餐環境不大卻很溫馨。有眉毛的雞為店家特製咖哩飯，用小雞的容器裝起來顯得更為精緻。肉食性厚片套餐料多不軟爛，也很推薦可以點看看。

▲台南人的私房清單。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客每天都在煩惱吃什麼好的小資女提供）

自己的房間
台南市／中西區

店內格局非常寬敞，可以自在的品嚐甜點。特推生乳酪蛋糕系列，會依據季節不同推出時令的口味，不論是經典的檸檬口味還是酸甜的水果口味都非常推薦，來台南時可以安排一個下午，來這邊享受寧靜的台南午後。

▲台南人的私房清單。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

尋路。甜
台南市／北區

來尋路。甜之前，記得先準備好滿滿的拍照道具！整間店瀰漫著濃濃日系鄉村風，販售的甜點皆以小狐狸及其他可愛動物為主，特推必點「小刺郎」，外面利用栗子奶油抹出一層一層的刺蝟毛，裡面還藏著巧克力核桃搭配酸酸甜甜的黑醋栗，口感非常特別喔！

▲台南人的私房清單。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客廢物女孩-鄭啾啾提供）

桑原商店
台南市／東區

外觀看起來濃濃的老舊日式風情，其實是販售甜甜圈及霜淇淋的店家，芝麻甜甜圈外酥內軟Q，擠上芝麻風味的鮮奶油讓整體口感又多了一個層次。霜淇淋口味會隨著季節更換。有時間來到這邊拍攝一張偽日本照吧！

▲台南人的私房清單。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Amber提供）

PERFE’DOUGH
台南市／南區

小巧精緻的店面位於老宅的2樓，採光充足，每一個小角落都看得出店家的用心。甜甜圈不同於傳統形狀，圓滾滾的模樣非常可愛，每一口都吃得到滿滿餡料。有小山園抹茶、巧克力、覆盆莓奶酪等口味豐富，想吃記得及早前往！

▲台南人的私房清單。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客shiamilong提供）

厚來胖了
台南市／永康區

厚來胖了專賣風味厚片吐司，吐司皆選用更扎實的丹麥土司，吃起來口感豐富不乾硬。珍珠奶茶厚片給了滿滿的珍珠及偏鹹風味的奶油，吃起來更不易膩口。另外，加台幣50元可以升級套餐，還會送紅茶、洋芋沙拉及奶酪喔！

▲台南人的私房清單。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客顏顏提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 台南, 移動的鍋子, 龍百貨, 自己的房間, 尋路。甜, 桑原商店, PERFE’DOUGH, 厚來胖了
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