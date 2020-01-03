吉吉哈蒂德裸上身迎新年！尺度大開當月曆女郎　想收藏當桌布

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@gigihadid

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）在2020年首日（美國時間）於Instagram上貼出了尺度全開的辣照，讓眾粉絲們在新年之初就能大飽眼福，原來吉吉哈蒂德是為美國《V》雜誌拍攝2020年月曆畫報，並擔任最重要的首個月份的代表人物，網友們紛紛在照片下留言：「太辣了」、「最棒的新年禮物」。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi Hadid（@gigihadid）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 1 日 上午 8:34 張貼

美國《V》雜誌經常找來當紅女星拍攝封面、畫報，並一向以大膽的風格為主，每年也會製作一組限量月曆，與當期雜誌一同販售。

今年就邀請到了吉吉哈蒂德與其他11位模特來拍攝月曆，而最重要的封面與一月份女郎就由吉吉哈蒂德來擔任，只見吉吉哈蒂德背對鏡頭裸著上身，雙手插在高腰的Guess貼身牛仔褲後口袋，並微微的側身回眸，露出側乳，搭配上及腰的長髮，性感指數突破天際！

雖然時常可以在各大秀場上看見吉吉哈蒂德的身影，穿著許多時髦又性感的服裝，吉吉哈蒂德也不吝嗇於在社群上PO出日常、工作照，好身材眾所皆知，但是這次的新年1月畫報火辣程度更高，讓人忍不住想儲存設成1月桌布！此由《V》雜誌所推出的限量2020年月曆，目前已可在線上商店預購，與V123期同捆販售，售價為20.2美金（約NT＄600）。

才入選2019年度模特第二名的吉吉哈蒂德人氣正旺，不僅是許多品牌的寵兒，擁有五千一百多萬粉絲的社群影響力也相當驚人，年僅24歲的她潛力無窮，新的一年，也讓人更期待吉吉哈蒂德能有更突破的發展。

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