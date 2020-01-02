歐陽娜娜跨年「閃片裝」撞衫賈靜雯　差26歲網狠酸：輸太多

▲賈靜雯、歐陽娜娜相差26歲撞衫，風格天差地遠。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博、攝影中心）

記者鮑璿安／台北報導

女星歐陽娜娜在大陸跨年晚會上除了說錯話掀起一陣討論，而後身穿的Galia Lahav禮服也被翻出撞衫賈靜雯，相差26歲的兩人風格截然不同，瞬間引起網友點評，「歐陽娜娜輸太多。」

▲歐陽娜娜穿著Galia Lahav黑色禮服登上江蘇衛視跨年。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

歐陽娜娜這回登上大陸江蘇衛視跨年，不料卻說錯話，以「現場蒞臨」抬高身份被網友炮轟沒文化。焦點拉回到服裝上，歐陽娜娜換上以色列高級訂製服品牌Galia Lahav黑色禮服，平口剪裁將白皙鎖骨完美流露，而最大亮點就屬佈滿裙身的碎花亮片，以手工方式縫上，遊走在華麗與可愛之間，歐陽娜娜綁起俐落包頭，露出小巧五官，造型尚且過關不過疑似唇妝過於黯淡，整個人顯得相當沒有精神，也引起網友點評，「小孩開大車」、「不符合年齡」、「以為在穿媽媽衣服。」

▲賈靜雯曾穿著該禮服拿下54屆金鐘視后。（圖／攝影中心）

而後這一席禮服也被發現，曾是賈靜雯奪下54屆金鐘獎視后的戰袍，賈靜雯以俐落肩上短髮搭配紅唇彰顯氣場，Galia Lahav黑色禮服一上身，少了歐陽娜娜的童趣感，更多了來勢洶洶的殺氣，伴隨賈靜雯白皙肌膚和柔美身材曲線發揮到極致。兩人相差26歲撞衫，風格截然不同，也讓網友一面倒認為，「賈靜雯狀態極好」、「差26歲沒輸就是大勝。」

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