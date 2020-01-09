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不輸貝克！《安眠書店》新女主角人氣爆棚　青澀又性感瘋狂圈粉

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▲安眠書店　新女主角。（圖／翻攝自IG@netflix、達志）

▲《安眠書店》第二季甫於2019年底上架串流平台。（圖／翻攝自IG@netflix）

編輯／JJ

影集《安眠書店》於2018年底播映後便大受好評，第一季女主角貝克由伊莉莎白萊爾（Elizabeth Dean Lail）有著天使般的美貌，圈粉無數，所以當第二季宣布開拍時許多網友都擔心新女主角會讓人失望，但第二季於日前播映後，飾演新女主角樂芙的維多利亞佩德雷蒂（Victoria Pedretti）人氣直線攀升。

也許維多利亞佩德雷蒂對許多人來說是新面孔，不過其實在去年的熱門影集《鬼入侵》中，維多利亞佩德雷蒂飾演了其中最舉足輕重的角色Nell，收放自如的演技與青澀外表已受到不少人的關注。這次參與《安眠書店》第二季的演出，在劇中不只迷倒了男主角喬伊（Joe），更讓觀眾們無法自拔愛上她！一起來看看維多利亞．佩德雷蒂幾個充滿魅力的特質：

▲安眠書店　新女主角。（圖／翻攝自IG@netflix、達志）

▲戲外的維多利亞．佩德雷蒂也十分有魅力。（圖／翻攝自IG@then0t0ri0usvip）

＃青澀的氣質搭配冰山美人臉蛋

年僅24歲的維多利亞佩德雷蒂臉上還保有學生時代青澀的氣息，像是貌美的鄰家女孩，完全不需要任何胭脂來裝飾就是個美女，眼神裡卻有種難以捉摸、冷酷的感覺，走的不是艷麗路線，而是有些神秘的個性路線。

＃中性風格展現女人味

維多利亞佩德雷蒂相當適合這種率性的服裝，像是以西裝褲裝造型出席活動，深V開到腰部、腳踩高跟鞋也能散發出女人味，胸前的鐵鍊鎖頭項鍊則是街頭感十足。

▲安眠書店　新女主角。（圖／翻攝自IG@netflix、達志）

▲喜歡中性風格的服裝。（圖／達志）

＃笑起來純真可愛

維多利亞佩德雷蒂的笑容十分率真，微笑起來很有氣質，開懷大笑時的模樣也很可愛。

雖然說她的五官不需脂粉的加持就相當好看，但是認真搭配妝容，更是美若天仙！

也有網友發現，某些角度下維多利亞．佩德雷蒂的外型與暮光女克莉絲汀．史都華有些相像，只不過多了些澎潤感、與甜美的少女氣質。在《鬼入侵》中表現亮眼，又在《安眠書店》第二季得到要角並受到關注，觀眾們不論男女都已被深深吸引，相信未來還會有更多好作品。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

安眠書店, You, 安眠書店第二季, Elizabeth Dean Lail, Victoria Pedretti, 維多利亞．佩德雷蒂, Love, 樂芙
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