不輸貝克！《安眠書店》新女主角人氣爆棚　青澀又性感瘋狂圈粉

▲《安眠書店》第二季甫於2019年底上架串流平台。（圖／翻攝自IG@netflix）

編輯／JJ

影集《安眠書店》於2018年底播映後便大受好評，第一季女主角貝克由伊莉莎白萊爾（Elizabeth Dean Lail）有著天使般的美貌，圈粉無數，所以當第二季宣布開拍時許多網友都擔心新女主角會讓人失望，但第二季於日前播映後，飾演新女主角樂芙的維多利亞佩德雷蒂（Victoria Pedretti）人氣直線攀升。

在 Instagram 查看這則貼文 chelsea（@velvtfilms）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 11 日 下午 8:01 張貼

也許維多利亞佩德雷蒂對許多人來說是新面孔，不過其實在去年的熱門影集《鬼入侵》中，維多利亞佩德雷蒂飾演了其中最舉足輕重的角色Nell，收放自如的演技與青澀外表已受到不少人的關注。這次參與《安眠書店》第二季的演出，在劇中不只迷倒了男主角喬伊（Joe），更讓觀眾們無法自拔愛上她！一起來看看維多利亞．佩德雷蒂幾個充滿魅力的特質：

▲戲外的維多利亞．佩德雷蒂也十分有魅力。（圖／翻攝自IG@then0t0ri0usvip）

＃青澀的氣質搭配冰山美人臉蛋

年僅24歲的維多利亞佩德雷蒂臉上還保有學生時代青澀的氣息，像是貌美的鄰家女孩，完全不需要任何胭脂來裝飾就是個美女，眼神裡卻有種難以捉摸、冷酷的感覺，走的不是艷麗路線，而是有些神秘的個性路線。

＃中性風格展現女人味

維多利亞佩德雷蒂相當適合這種率性的服裝，像是以西裝褲裝造型出席活動，深V開到腰部、腳踩高跟鞋也能散發出女人味，胸前的鐵鍊鎖頭項鍊則是街頭感十足。

▲喜歡中性風格的服裝。（圖／達志）

＃笑起來純真可愛

維多利亞佩德雷蒂的笑容十分率真，微笑起來很有氣質，開懷大笑時的模樣也很可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria Pedretti（@then0t0ri0usvip）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 3 日 下午 6:49 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 multi | char :)（@itoldyounottoworry）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 1 日 上午 10:29 張貼

雖然說她的五官不需脂粉的加持就相當好看，但是認真搭配妝容，更是美若天仙！

在 Instagram 查看這則貼文 Victoria Pedretti Italia（@pedrettiitalia）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 1 日 上午 12:56 張貼

也有網友發現，某些角度下維多利亞．佩德雷蒂的外型與暮光女克莉絲汀．史都華有些相像，只不過多了些澎潤感、與甜美的少女氣質。在《鬼入侵》中表現亮眼，又在《安眠書店》第二季得到要角並受到關注，觀眾們不論男女都已被深深吸引，相信未來還會有更多好作品。

在 Instagram 查看這則貼文 World Dawn（@worlddawn）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 1 日 上午 4:05 張貼

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App