下一個大熱潮流單品是它！Off-White工業腰帶「人字拖」價格超親民

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雖然Off-White擁有眾多設計元素，像是箭頭、標語、斑馬紋、防盜扣等，但工業腰帶仍然是品牌最具標誌性的單品。這次Off-White便結合箭頭、斑馬紋的設計元素，並以工業腰帶為主軸，將設計移到兩款「人字拖」身上，如此亮眼的拖鞋，各位粉絲還不趕快買起來！

▲工業腰帶是Off-White最具標誌性的單品。（圖／翻攝自Off-White）





▲Off-White以工業腰帶為主軸，將設計移到兩款「人字拖」身上。（圖／翻攝自SSENSE）

全新推出的兩款人字拖均採用橡膠製成，而配色共有黃、黑、白、米四色。鞋款設計部分，使用品牌標誌性的工業腰帶為主軸設計，並將車縫線、Off-White字樣等元素全部移植到拖鞋上，而箭頭標誌則是置於鞋後跟處。

▲共有黃、黑、白、米四色。（圖／翻攝自SSENSE、Off-White）







▲將車縫線、Off-White字樣等元素全部移植到拖鞋上。（圖／翻攝自SSENSE、Off-White）



Off-White新推出的兩款橡膠人字拖，目前已於SSENSE、Off-White官網以及指定零售商上架，而鞋款定價皆為美金150元（約台幣4,500元），有興趣的朋友，趁還沒售完趕緊手刀購買吧！

此外，在2019年於球鞋圈刮起旋風的Travis Scott，進入2020年也不斷帶給大家驚喜，繼上回的Air Force 1後，他將再度聯手Nike打造聯名鞋款。這次Travis Scott以Nike SB經典的Dunk Low為主軸，並運用變形蟲、格紋等設計手法搭配牛仔布、皮革製成，絕對是一雙鞋頭夢寐以求的鞋款。

在 Instagram 查看這則貼文 Supreme Leaks News（@supreme_leaks_news）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 31 日 上午 7:31 張貼

根據IG爆料帳號@supreme_leaks_news的消息，Travis Scott X Nike SB Dunk Low預計將於今年6月登場，喜歡的朋友千萬別錯過了。

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