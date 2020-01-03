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KikiLala跳上FURLA經典翻蓋包！花卉卡夾、肖像手袋可愛到尖叫

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▲FURLA 。（圖／品牌提供）

▲KikiLala雙星仙子與FURLA聯名超可愛包款必須收 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

KikiLala雙星仙子可愛形象深入人心，現在粉絲又有好物可以收，義大利精品FURLA就找上超萌雙胞胎星星仙子，注入經典翻蓋包，在中央充滿了繽紛花卉，絕對是迎接春天最好的包款之一！

▲FURLA 。（圖／品牌提供）

▲FURLA 。（圖／品牌提供）

▲FURLA 。（圖／品牌提供）

▲（依序）花卉小號斜背包，NT$ 17,850 ；花卉迷你化妝包NT$ 6,150 （A13獨賣）。（圖／品牌提供）

KikiLala雙星仙子這回跳上FURLA包款之上，單品相當多元包括小巧零錢包、迷你斜背包、手拿包、卡夾等，經典Metropolis包小號斜背包採用Ares小牛皮製成，最獨特的淡藍、淡粉色花卉一一綻開十分繽紛，而點睛之筆就屬KikiLala雙星仙子佈滿包身，再加上奢華金色方扣點綴，適合日常攜帶。

▲FURLA 。（圖／品牌提供）

▲FURLA 。（圖／品牌提供）

▲FURLA 。（圖／品牌提供）

▲（依序）迷你化妝包（A13獨賣），NT$ 6,150；卡夾均NT$3,050。（圖／品牌提供）

而迷你尺寸採用十字壓紋牛皮（Saffiano），鍊條及鎖扣則採用經典的金色金屬，並為可客製化包款推出帶有Kiki和Lala臉龐的翻蓋，簡直讓粉絲失心瘋，可以製作成獨一無二的包款。手拿包和化妝包則有兩種尺寸（中型和大型），適合不同需求的民眾選擇，另外，十字壓紋牛皮的印花零錢包和卡夾，小巧之餘讓雙星仙子以手拉手的造型飛舞在包身，仿佛遨遊天際一般可愛，成為必收單品之一。

▲雙星仙子。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾也推出雙星仙子年度項鍊，NT$2,020 。（圖／品牌提供）

與此同時，故事銀飾與雙星仙子也推出聯名飾品，KikiLala雙胞胎一同坐在一輪星月之上，連帶一旁的垂墜感星星更顯亮眼，溫柔的奶黃色與淡藍呼應，絕對讓女孩們失心瘋。

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關鍵字：

KikiLala, 雙星仙子, FURLA, 聯名, 包包, 花卉
fashion.net

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