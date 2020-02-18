勤洗手要備好護手霜！韓妞最愛這款森林香氣加文青風　連指尖都滋潤救援

▲勤洗手更要常護手。（圖／Unsplash）

時尚中心／台北報導

最重要且必要的防疫日常是勤洗手，正值冬天加上經常清潔，手部很容易乾燥，造成粗糙、指緣脫皮等等，因此在努力搶乾洗手、酒精之餘，記得護手霜也該補貨，而且要勤快地搽，才能讓雙手保持潤澤，不會又乾又粗，指甲做得再美也沒用。

▲韓國Abib絲滑香氛護手霜50ml（4入特惠組），原價1,640元，特價1,235元。點我購買。

▲韓國Abib絲滑香氛護手霜與服裝品牌KIRSH聯名款，原價410元，特價365元。

▲森林系味道的韓國Abib絲滑香氛護手霜（L），原價410元，特價365元。點我購買。

▲果香、麝香味的韓國Abib絲滑香氛護手霜（V），原價410元，特價365元。點我購買。

▲萊姆與小蒼蘭香味的韓國Abib絲滑香氛護手霜（W），原價410元，特價365元。點我購買。

近日韓妞著迷的護手霜是包裝帶著文青風的品牌Abib，源自於「穀物」一詞，代表著品牌追求天然、純淨成分的精神，讓植物性成分發揮最高效益，除了滋潤雙手，也以迷人氣味吸引人，分別有鳶尾花、花果香、以及忍冬屬植物為靈感的森林系味道的絲滑香氛護手霜。

▲Timaru護手組（8+2入），原價1,280元，特價775元。點我購買。

想一次打包不種香氣的護手霜，強調高效保濕不黏膩的Timaru護手組，滿足女性嘗鮮的願望，內含檀木凝香精油、玫瑰精油、愛戀裸香香水與迷情罌粟香水等4款護手霜，能天天變換喜歡的味道；保養更深層，則可使用Timaru英倫香氛抗老護手精華，有趣的是配備新型噴頭，用噴的就能達到保水效果，且採獨特凝香技術，為雙手完美留香。此外，被暱稱為冰冰霜的澳洲Blackmores 維他命E霜，能擦臉也能護手，隨身攜帶相當方便，絕對是冬季保養好物。

▲Timaru英倫香氛抗老護手精華（6入），原價1,580元，特價885元。點我購買。

▲澳洲Blackmores 維他命E霜50gx4（冰冰霜），原價1,500元，特價998元

呵護曝光率最高的手部後，別忘了因冬季乾燥也容易乾裂的足部，添加高濃度乳木果油的Timaru極致修護潤足霜，能深度滋潤足部肌膚，隨時保持最佳狀態，避免春夏季換穿涼鞋，足部來不及保養而羞於見光了！

▲Timaru乳油木極致修護潤足霜（4入），原價600元，特價395元。

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