開衩設計讓長褲不再單調　剪裁位置分4種，營造不同穿搭風格

除了變換材質以因應季節感之外，選擇流行剪裁的單品也是掌握時髦的策略之一。除了近幾個秋冬相當流行的長版剪裁之外，露肩的款式也是本季想輕鬆展演出上身層次感的必備單品，而下身衣著的部分就不能不提到褲管有著開衩設計的長褲款式了。

褲管的開衩可以是在褲腳的每個位置，而隨位置的不同穿起來的造型效果也有所差異。挑選自己喜歡的設計感並參考日本女生的實際穿搭，這個秋冬就用開衩設計的長褲來為時尚印象打下理想分數吧！

內側開衩

乍看之下不會立刻注意到褲子的設計之處，但在行走間就可以感受到內側褲腳有著開衩設計時所營造出的自然律動感。坐下時若是有翹腳習慣，小腿內側肌膚不小心的展露也是女人味穿搭的小心機。建議可以搭配芭蕾舞鞋使褲子有著自然垂墜感，就能有拉長腿部線條的視覺感受。

外側開衩

秋冬兩季最常見的就是針織或是毛料單品，但有些人對於這一類具膨脹效果的材質若是以長褲的形式穿搭就容易有顯胖的疑慮。想要穿搭出季節感又希望同時可以保有修身效果時，就選搭褲腳外側有著開衩設計的單品吧！不再會有褲管與鞋子打架的問題，走起來的輕盈線條也讓厚實的面料擁有俐落感受。

前方開衩

褲腳內外側開衩的設計總是讓你覺得太過於俏皮的話，不妨就選擇前方開衩的款式吧！少了女孩感，取而代之的是優雅的女人味。正面可以露出少許的腿部肌膚，搭配寬鬆褲子剪裁就能讓平凡無奇的長褲穿搭增添設計印象。而前方開衩的款式多為中線設計的單品，不僅讓腿長有延伸的拉長感，也能分割腿部面積視覺，讓雙腳擁有顯瘦的效果。

後方開衩

不喜高調的衣著感，只是想低調展露些許時髦印象的話，後方開衩的設計也不失一個選擇。同樣能降低厚實長褲的份量感讓褲管流線更加順暢，對於本季流行的長褲加靴子的穿搭而言是一個相當合適的剪裁。

Photo : BAYCREW'S, PAL CLOSET, URBAN RESEARCH

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