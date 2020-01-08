外套全變成泰迪熊刷毛！款式一次總整理，讓你簡單挑出最適合的

外型與真正的羔羊毛材質相似，保暖效果也十分相當，英文為 fleece 的面料表層有著密集球狀感的抓毛絨設計，而其毛料外型也讓所製作的服裝被統稱為刷毛單品。良好的保暖功效使 fleece 最常被使用於外套上，起初大多都用於外套的內側，但近年來，刷毛材質慵懶的氣質與混搭的風格相呼應，進而使外層刷毛材質的外套大受歡迎。

隨著刷毛外套的熱潮的逐年高升，從一開始流行時大多為簡約開襟的外套剪裁，現在可以看到多款不同版型的外套也紛紛出現了刷毛材質。本次刷毛外套主題將會分為< 一般版型篇 > 與 < 長版篇 >，本季也想入手暖呼呼又帶點可愛印象的刷毛外套就先參考各種款式的整理介紹。

拉鍊開襟刷毛外套

刷毛拉鍊夾克為刷毛外套最經典的款式，輪廓有點類似軍裝外套的剪裁，穿起來有明顯的圓潤弧度是最大特徵。簡約的剪裁不論是搭配正常版型服裝，或是長版衣著都很合適。

鈕扣開襟刷毛外套

簡單的開襟衫設計，讓刷毛的材質可以有更良好的搭配性。簡約的剪裁使刷毛外套可以直接外搭，也可以穿在外套中作為增強保暖度的內裡。隨興以日常服裝搭配都能呈現出理想裝扮。

V 領開襟刷毛外套

看似是針織材質的開襟 V 領設計，仔細一看其實大面積的面料都是刷毛材質。以經典的毛衣剪裁變化成刷毛外套，隨興搭配更能表現時髦印象。

刷毛飛行外套

經典的 B3 飛行外套也時常以刷毛材質出現，有點陽剛味的外套版型以褲裝搭配正好展演出個性韻味。翻領的設計也可以以立領的方式穿搭，包覆住的可愛感總能別具目光度。

刷毛連帽飛行外套

想要增添女孩印象的話，刷毛的 B3 飛行外套可以選擇連帽款式。多了帽子的設計可以讓外套多幾分休閒氣息，從帥氣的男版剪裁中營造中性質感也增加了飛行外套的百搭性。

刷毛 CPO 外套

本季大熱門的外套款「CPO 夾克」多為毛料材質，若換上刷毛面料後就能讓流行感更加倍。寬鬆的版型將身形形塑出惹人憐愛的小女孩感，想在秋冬展演溫柔造型時刷毛 CPO 夾克絕對是首選。

刷毛棒球外套

童趣感的棒球夾克一直是想在冬日裡穿搭出活潑感的外套款式，整件換上刷毛材質後還會有減齡的造型印象。在搭配上休閒鞋一同穿搭，不造作的休閒氛圍相當耐看。

Photo : ZOZOTOWN

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