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最強情報員必需有！Adidas曝光007專屬跑鞋Ultra Boost 20

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編輯／Duke

即將於4／8上映的《007：生死交戰》是系列的第26部作品，同時也是飾演代號「007」詹姆士龐德（James Bond）的男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的最後一部007電影，因此為了慶祝電影即將上映， Adidas將與《007：生死交戰》合作，並帶來Ultra Boost 20的聯名鞋款，而下方就來看看這雙以「最強情報員」命名的跨界聯名吧！

▲James Bond 007 X Adidas Ultra Boost 20。（圖／翻攝自Adidas）

▲Adidas將與《007：生死交戰》合作，並帶來Ultra Boost 20的聯名鞋款。（圖／翻攝自Adidas）

根據IG爆料帳號@solebyjc的消息，Adidas將在今年聯手《007：生死交戰》，並推出以詹姆士龐德為主題的Ultra Boost 20，其中，該鞋款使用黑色為底，並在球鞋前端加入銀色刺繡，而3D足跟穩定系統則採用灰色調點綴，最後在後跟處加入「007」字樣來加強雙方的聯名辨識度。

目前Adidas官方已於1／2証實了該消息的真實性，因此知名球鞋網站Sneakernews預計James Bond 007 X Adidas Ultra Boost 20將會在電影《007：生死交戰》上映前發布，想要收藏詹姆士龐德聯名鞋款的朋友，這次千萬別錯過！

此外，Sacai X Nike LDWaffle於2019年發售多款配色後，多個爆料帳號便透露2020年還有兩款LDWaffle將迎來上架，分別為黑色以及白色，其中，這次的鞋面材質將不會以麂皮與網布為主打，而是使用皮革與尼龍為主要材質。

而IG帳號@yankeekicks近期也曝光了黑、白兩色的Sacai X Nike LDWaffle實穿照，有興趣的朋友都可以到該帳號看更多的鞋款碟照喔！

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關鍵字：

007：生死交戰, 詹姆士龐德, 丹尼爾克雷格, Adidas, UltraBoost20, Sacai, Nike, LDWaffle
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