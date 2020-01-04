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《少年的你》7大戳心金句：我喜歡一個人，就要給她最好的結局

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編輯／Ann 圖／翻攝自少年的你微博 

電影《少年的你》由高人氣演員周冬雨（飾陳念）、易烊千璽（飾小北）主演，在大陸創下上映首日1.45億高票房，更被大陸影評協會點評，「要是沒看，就錯過了一次美好。」劇情圍繞霸凌與愛情展開相當新穎，現在就來一起品味劇中觸動千萬人的7大金句。

▲少年的你。（圖／翻攝自微博）

1. 妳往前走，我一定在妳後面

探討少年霸凌的《少年的你》，劇中被欺凌的陳念受到小北保護，為了不被外界所議論，總是一前一後行走，「妳往前走，我一定在妳後面。」一席話則道出了兩人相互保護的幼小心靈。

▲少年的你。（圖／翻攝自微博）

2. 妳保護世界，我保護妳

陳念與小北即便在惡劣環境下成長，卻總是記得保護世界每個角落，然而不論生活如何變化，小北總會是一直保護陳念的人。

3. 只有你贏我才沒輸

小北對陳念的愛情，就算是只寄託在對方身上，無論如何，你贏了我才不算輸。

▲少年的你。（圖／翻攝自微博）

4. 我喜歡一個人，就要給她最好的結局

小北對陳念的愛情一直是很直白的，就算兩人開始的環境不如一般人，卻一直盼望著能有好的結局。

 5. 這個世界什麼都有，就是沒有如果。

長大後的世界沒有任何如果，只能去接受一切現實。

▲少年的你。（圖／翻攝自微博）

6. 我們生活在陰溝里，但有人依然仰望星空。

就算是生活在惡劣的陰溝，也有仰望星空的權利，就如同小北和陳念頑強的信念，最後也能用自己的力量保護世界的角落。

7. 從來沒有一節課教過我們如何變成大人。

畢業的瞬間、脫離學校的那一刻，師長會恭喜你變成大人了，即便考卷分數出爐，卻沒有任何一課教我們如何變成大人，又或許是我們永遠不想變成大人。

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關鍵字：

少年的你, 金句, 電影, 周冬雨, 易烊千璽
fashion.net

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