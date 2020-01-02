網推「5款」畫眉神器　新年招喚好運氣

▲眉毛能塑造五官的和諧、立體度。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

眉毛是左右臉部立體的關鍵，刻意描繪的眉型已落伍，最新型態的眉毛就是順著自己的原生眉描繪，打造立體毛流，幫助視覺印象減齡。新的一年購入畫眉神器，不靠霧眉也可以很有型。

ILIA 自然塑形染眉膏，950元。

結合純淨成分及植物性精華的輕盈柔滑配方，可有效潤澤眉毛，不結塊、不掉屑。短刷毛逆刷上色；長刷頭梳理毛流。少量多次輕掃後眉頭眉尾立體有型。

Za 3D立體持色眉彩盤，290元。

集結旋轉眉筆及兩用眉筆的產品優點於一身，一盤兼具畫眉、鼻影、修容、打亮多種功能，輕鬆就能打造立體眉眼。更有長效持色配方，8小時不掉色。

KISS ME 美眉持色柔霧眉筆，350元。

1.6mm細緻筆芯能輕鬆勾勒眉型與描繪眉尾，打造根根分明自然毛流，雙頭設計附有柔軟的纖細螺旋眉刷，能溫柔暈染眉尾不走型，並貼心與眉彩膏R色號相互對應，讓選色、配色更容易。

Elizabeth Arden完美紐約三合一造型眉筆，950元。

具有眉筆、眉粉、眉刷三合一功能，可快速打造各式眉型輪廓，不論是俐落濃眉、自然霧眉、或是今年最夯的流星眉，都可輕鬆駕馭。一次推出實用五色，任何髮色都可找到最適合的眉筆。

SUQQU 晶采3D眉彩盒，2,500元。

完美精心調配出適合亞洲肌膚的眉毛色調，眉采盒更是縮小尺寸更方便攜帶，配色強調營造陰影、襯托鼻光，在描繪眉型的同時，更訴求光影調和。

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