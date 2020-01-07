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痘痘預防、護理靠這5樣高CP值好物搞定！萬用噴霧組合超低價　快揪人團購

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▲痘痘護理。（圖／HER）

▲長痘痘從預防到事後處理都很重要。（圖／翻攝自IG@r_yuhyeju）

記者王則絲／台北報導

發生肌膚問題、長痘痘，經常與皮膚油脂分泌旺盛、清潔不徹底導致毛孔阻塞發炎有關，有些女孩們在長了痘痘之後還可能忽略了後續護理，造成色素沉澱、痘疤的產生，讓皮膚變得花花的，所以肌膚問題從事前預防到後續護理都相當重要，以下就來看看哪些網路上高評價、高CP值的產品，能讓肌膚保養變得更簡單：

＃碧歐斯徐若瑄零毛孔噴霧組

讓肌膚處於油水平衡的狀態才不容易失控，碧歐斯的「水感舒緩微礦控油噴霧」內添加了水楊酸，能夠有效控油鎮靜肌膚，還能同時補水；而「水感舒緩微礦能量噴霧」能舒緩、保濕，敏弱肌也非常適用。兩種不同的噴霧都是多功能神器，可以在妝前妝後使用，日曬後、冷氣房、機上補水，居家時也都能用，讓肌膚隨時保濕不缺水。

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▲痘痘護理。（圖／HER）

▲痘痘護理。（圖／HER）

▲Her「會員兩件獨享88折專區」碧歐斯徐若瑄零毛孔噴霧組，控油噴霧100MLx2＋能量噴霧30mlx1，特價499元。點我購買。

＃碧歐斯 BIO全效賦活深層去角質凝膠

定期的為肌膚去角質能夠疏通毛孔髒污，清潔乾淨就能有效預防肌膚問題，推薦碧歐斯的「全效賦活深層去角質凝膠」，在臉乾、手乾的狀態下均勻塗抹於臉部，輕輕打圈搓揉直到搓出顆粒即可沖掉，能夠溫和去除老廢角質，內含蜂王漿成分還能使肌膚滑嫩～

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▲Her「會員獨享兩件88折專區」碧歐斯 BIO全效賦活深層去角質凝膠60g×4條，1,155，快揪好友一起買！

＃AUS LIFE小護士BP級茶樹萬用霜、BP級茶樹精油皂

大家都知道「茶樹」有殺菌消炎、收斂毛孔等功效，而這款澳洲原裝進口的「茶樹萬用霜」與「茶樹精油皂」正是添加了BP醫護級茶樹精油，純天然無添加香精。「茶樹萬用霜」適合隨身攜帶，能全效舒緩肌膚問題；「茶樹精油皂」則是臉、身體通用，清潔同時平衡油脂，讓皮膚變得更健康。

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▲痘痘護理。（圖／HER）

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▲Her「會員獨享兩件88折專區」AUS LIFE小護士BP級茶樹萬用霜0.75oz×2、0.33oz×6，799元；組茶樹精油皂（10入）990元。

＃杏輝專科使用白透亮淨斑修護液

最後，當肌膚問題已經恢復告一段落，經常會形成表面平滑，卻膚色不均的情況，這時就要加強美白、淡斑。這款「白透亮淨斑修護液」富含維他命C衍生物，可以防止產生、淡化黑色素，柔嫩保濕還能穩定肌膚。

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▲Her「會員獨享兩件88折專區」杏輝專科使用白透亮淨斑修護液15ML×4瓶，只要NT＄1,080！

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關鍵字：

痘痘, 油肌, 抗痘, 痘痘護理, HER, 淡斑, 茶樹
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