韓庚緊牽盧靖姍正式步入婚姻　BOSS新郎西裝藏超甜「愛妻宣言」

▲韓庚與混血女星盧靖姍12月31日大婚，甜蜜之情溢於言表。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

歌手韓庚與混血女星盧靖姍去年（2019）12月31日在紐西蘭舉行婚禮，甜蜜全寫在臉上，韓庚在結婚典禮和晚宴選擇了「Made To Measure」量身訂製系列禮服，更在外套內襯繡上了一句「愛妻宣言」，暗藏深情寓意。

▲韓庚遠赴紐西蘭舉辦婚禮，穿上BOSS海軍藍色弧領三件式西裝，內襯繡上與愛妻盧靖姍的姓名代表永不分離 。（圖／品牌提供）

歌手韓庚與女星盧靖姍戀情長跑在2019最後一天終於畫下圓滿句點，小倆口特地飛往紐西蘭舉辦婚禮，畫面中兩人對視一笑，韓庚輕輕牽起盧靖姍的手，為她戴上婚戒，甜蜜之情溢於言表。韓庚在婚禮現場穿著的是BOSS「Made To Measure」量身訂製系列禮服，海軍藍色弧領三件式搭配同系列禮服襯衫十分帥氣，單品在德國總部訂製相當講究，此外，西裝外套襯裡特別繡上「Celina Horan & Han Geng」專屬標識，代表兩人的姓名，寓意幸福美滿永不分離。

▲韓庚在前一天的歡迎晚宴上穿著灰藍色西裝搭配訂製領帶 。（圖／品牌提供）

就連在前一天的歡迎晚宴中，韓庚也選擇了灰藍色西裝打造內斂氣質，訂製款襯衫、領帶及口袋巾都繡上「HG」名字首字母個性化字樣，搭配俐落剪裁完美秀出新郎韓庚的堅挺身材，與站在一旁的盧靖姍依偎在一起，組成最美好的畫面，讓粉絲們也直呼，「男帥女美」、「恭喜男神」、「畫面配一臉。」

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