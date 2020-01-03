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「陪你到最後的只有自己」　前任教會我們的10件事

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▲▼前任教會我們的10件事。（圖／翻攝自想見你FB）

▲前任總讓你學會了什麼，下段戀情別再犯一樣錯誤。（圖／翻攝《想見你》FB，以下同）

編輯 / Lily

很多人都說得一口好戀愛，但愛情來時總愛的一蹋糊塗，上一段的感情是否給了你什麼啟示，即便是痛也要痛得有意義，害怕愛情中再度跌跤的你，以下10件事情你該知道！


給彼此私人空間

不要把全部心力都放在另一半身上，該過的生活照樣過，和朋友互動、認真的工作，把他綁在身邊，不一定就能走得長久。

▲▼前任教會我們的10件事。（圖／翻攝自想見你FB）

安全感是自己給自己的

不要要求對方給你安全感，缺乏安全感是因為你不夠自信，所以戀愛時也別忘了充實自己，別總是原地踏步。


不要讓對方猜你的心

不開心的時候請直接告訴另一半不開心的原因，適當收斂自己脾氣，不要把壞情緒都丟給他，他不是你的情緒垃圾桶。


對方提分手別挽留

所有的挽留在對方眼中都是死纏爛打，對方想走就走吧，是你的走不了，不是你的也留不住。

▲▼前任教會我們的10件事。（圖／翻攝自想見你FB）

先愛自己再愛別人

永遠把自己放在第一位，不要一談戀愛就繞著對方轉，最好的戀愛是投入六分力。

不要糾結小事

想做任何事情的時候，以讓自己快樂為第一出發點，事情就會變得容易起來。

▲▼前任教會我們的10件事。（圖／翻攝自想見你FB）

別太早把真心託付

開始一段感情時，一定要了解和觀察，再慢慢投入感情。

要沉得住氣

無論遇到任何事情都不要大吵大鬧，心平氣和的溝通很重要。

▲▼前任教會我們的10件事。（圖／翻攝自想見你FB）

愛情不是一個人的事情

談戀愛不能只是一味的付出，如果另一半無動於衷，即使再努力，終究還是白費力氣。

愛的時機很重要

即使在對的人也要再對的時機遇見，做好準備再談戀愛。

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關鍵字：

戀愛, 分手, 前任, 心靈雞湯
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