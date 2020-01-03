韓式5公分厚煎吐司69元起　85度C三代店DAY BY DAY早上7點就開賣

▲85度Ｃ三代店DAY BY DAY，主打韓式厚切吐司。（圖／85度C提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

85度C旗下最新餐飲品牌DAY BY DAY近期在台中試營運，主打厚度達5公分的韓式厚煎吐司，搭配多樣化的口味包括泡菜、豬肉、牛肉口味，甚至還有龍蝦沙拉！而且營業時間從早上7點就開門，再搭配從85度C門市選出的6款最受歡迎咖啡，一早就能幸福開吃，試營運期間也吸引民眾大排長龍。

DAY BY DAY以韓系咖啡廳為主要風格，一樓點餐區旁設置透明玻璃櫥窗，消費者在等餐點時，可以直接看到廚師製作的過程，二樓用餐區則以文青渡假風格設計，靠窗高腳椅搭配懷舊沙發，還有懶骨頭小包廂，陽台則設有半戶外區，消費者坐在沙發上能直接感受窗外微風。

營業時間從早上7點到晚上12點，主打現點現做的韓式厚煎吐司、舒芙蕾、及水果奶奶乳酪飲品，厚煎吐司採用厚達5公分的丹麥土司，用適量奶油將表面微煎酥脆，中間夾入洋蔥爆炒豬肉、五花牛、里肌肉、泡菜里肌肉、厚切培根豬肉、莎莎醬雞腿排、龍蝦沙拉等7種口味，再搭配滑嫩煎蛋、起司、高麗菜絲，份量十足，單價從69元起至79元。

舒芙蕾則提供原味、栗子、焦糖、蜂蜜和檸檬5種口味，特色是現點現做，因採用低溫煎焙，製作時間需要20分鐘，單價從130元至135元，而飲料則打出獨家口味，結合水果風味的乳酪系列飲品，包括鳳梨和百香果為基底的「奶奶好旺」、喝得到葡萄果粒的「葡萄奶奶」、有金黃芒果果泥的「奶奶好芒」和金桔與柚子風味的「柚柚奶奶」，單杯售價85元。