從初戀開始，到走入婚姻　心理學家：人一生只有三段真愛

編輯／Duke 圖／翻攝自Unsplash

人的一生能談幾次戀愛，多的人數不清，少的一次就結婚生子，然而，這些戀情中又有幾段是真愛呢？心理學家就曾指出，不論男、女一生中大概會有三段真愛，並且隨著年紀的增長，各位對愛情的心境轉變也會有所不同。

第一段：有如夢想般的愛情

通常發生在初戀。因為人在經歷初戀前都對愛情抱有夢想，像是第一次牽手、親吻等，所以初戀做的每個第一次都讓人記憶猶新，不過，由於想得太過美好，當回到現實面時，伴隨的是嚴重的打擊，並且尚未了解自己想要的，因此這段戀情通常不會有結果，但是會讓人成長許多。

第二段：念念不忘的愛情

從失敗中學習，相較於初戀已經有所成長，會懂得將心比心且更注意對方的感受，但這一階段通常都是刻骨銘心的愛情，因為會不斷包容對方，就算另一半欺騙、口出惡言也都會吞下，常常弄得身心滿是傷痕，所以經過第二段戀情後，將會再次成長，並意識到感情不是只有單方面的付出而已。

第三段：成熟穩重的愛情

談戀愛時，如果有委屈或是想法不願說出，那就會少掉許多了解彼此的機會。這階段的人們，因先前的戀愛經驗，所以都有自己的觀點，所以會為了一些事情出現爭吵，不過，這代表雙方是往正確的方向發展，因為唯有透過磨合，感情才能走得更長更遠。

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