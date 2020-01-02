新年開運妝4大重點學起來　桃花、招財、好人緣全搞定

▲。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

為了祈求新的一年順順利利，各種開運法都有人試，其實不用那麼麻煩，靠彩妝也能幫你打造好運勢！日系藥妝通路「日藥本舖」歸納了「新春開運妝」四大要訣，搭配近來新出的口碑美妝品，從桃花、財運、人緣到好運勢，一次掌握。

招來好財氣



妝容必備色系為招財的金黃色及紅色系，可以運用金色亮粉或打亮及金、紅色系眼彩盤打造立體具有亮麗色澤的眼妝，加上顯色紅唇，帶來財氣。

像是一推出網上人氣就很高的KATE六色眼彩盤，紅棕色調的#EX-1色號，紅色金色都包了，或是搭配英國最大開架品牌Rimmel新推出的香檳金色亮顏凍，都能秒get亮眼又不土氣的金色光澤。

▲KATE 同調六色眼彩盤，#EX-1，NT$540；Rimmel 水潤寶石亮顏凍，#010，NT$330。

展開好桃花



招桃花妝容秘訣為運用細緻眼線勾勒出迷人電眼，並搭配深邃濃密感睫毛膏及桃粉色系的腮紅，打造自然透紅的好氣色，散發女性魅力，讓桃花朵朵開。

日本最強眼妝霸主「KISSME 花漾美姬」集結經典睫毛膏及眼線液筆的眼睫組，再搭配上Etude House「湯姆貓與傑利鼠」聯名系列的雙色腮紅，無論單擦或雙色混擦都能打造自然透潤好氣色。

▲KISSME 花漾美姬 瞬翹濃密防水眼睫組，特價NT$499；Etude House Lucky Together粉潤雙色腮紅，NT$450。

添加好人緣



想要有好人緣，先畫上讓人想靠近的好感系妝容，首重如同素顏般的清新裸妝，以貼近膚色的自然色底妝以及裸色眼影和唇膏，帶給人清新甜美好印象。

韓系彩妝品牌too cool for school繼8月熱賣的巨星氣墊後，再度推出適合秋冬的保濕氣墊，可長時間維持輕薄、水感底妝；而人氣MIT品牌1028最新限量9色眼彩盤，帶紫灰調的無花果玫瑰色搭配粉色系金屬光，要裸要粉或紫紅一盤搞定。

▲too cool for school 美術課 巨光水漾氣墊粉餅，12g X 2，NT$1,480；1028 使眼色限量9色眼彩盤，#藕然，NT$420。

提升好運道



妝容著重在展現立體眉型以及修除雜毛，並淡化唇紋、滋潤飽滿雙唇，提升水潤感，眉眼清明有神、雙唇飽滿，運勢跟著到！

美國有機彩妝品牌ILIA全新染眉膏可有效潤澤眉毛，不結塊、不掉屑，能創造立體有型的持久眉型；DHC變色潤唇膏，會依唇部狀況變化呈現專屬唇色，潤澤雙唇同時打造粉嫩紅潤唇。

▲ILIA 自然塑形染眉膏，NT$950；DHC 魔幻變色潤唇膏，NT$520。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App