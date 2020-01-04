可愛軟萌vs傲嬌反差！8個小測驗看妳是「犬系」或「貓系」女友

編輯／Molly 圖／翻攝curazy.com；Twitter；IG@chuu_official、@1993kg

近年來很流行用生活用語或動物、食物來形容擁有某種特性的男生或女生，像是「草食男」、「肉食女」、「甘蔗男」等都是代表，而網路上也流傳著依照貓主子和汪星人的性格特質，將女友分為「貓系」與「犬系」兩大類，快來做個小測驗，看看妳是屬於「貓系女友」還是「犬系女友」？

Q1：你偏向體育系還是文化系？

A.體育系

B.文化系

Q2：喜歡戶外運動還是室內運動？

A.戶外運動

B.室內運動

Q3：平時如何決定約會地點？

A.依照對方的喜好決定

B.當然是由自己決定

Q4：另一半沒有及時回覆訊息時，你會？

A.感到很煩躁

B.根本沒發現他晚回訊息

Q5：喜歡放閃和親熱嗎？

A.喜歡

B.覺得有點頭疼

Q6：出國旅行時，什麼對你比較重要？

A.出遊計畫規劃得如何，吃的料理、餐廳是否厲害？

B.自由時間是否足夠？是否能自助旅行？選擇是否夠多？

Q7：遇到需要幫助的人會怎麼做？

A.主動靠近詢問並盡自己全力幫助對方。

B.視情況而定，如果不是緊急、很緊要的狀況，大多不會主動。

Q8：因為生氣做了不理性的事讓對方感到很為難，你內心的想法是？

A.自我反省，並會感到很沮喪。

B.就是想給他下馬威才這樣做，現在成功了，心中正在竊喜。

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做完測試後，先一起來瞭解一下「貓系女生」和「犬系女生」各自擁有哪些性格特質，看看妳認為自己比較像哪一種？

貓系女生



＃傲嬌性格，想撒嬌時又不會明顯地表現出來。

＃不黏人，就算另一半忙碌無法陪她，也能自在享受一個人的時間。

＃若即若離，不是搞欲擒故縱這招，純粹是看心情。

＃平時很冷靜，但偶爾會非常想撒嬌或耍耍小任性，反差大，顯得更可愛。

＃傳訊息比面對面時更坦率。

別對貓系女生有所誤解，不是說她們一定很高冷、很冷淡或生人勿近，而是個性比較明顯，喜好比較鮮明，有時高冷、有時又撒嬌黏人，這樣反差感就是貓系女友最迷人之處。用一句話總結「貓系女友」就是「表面愛裝無所謂，行為卻很誠實」。

犬系女生



＃思想單純直接，很容易理解。

＃能坦率地對心儀對象表示好感。

＃很願意主動聯繫對方。

＃喜歡被撫摸、擁抱的感覺，依賴性很強。

＃有耐心，會乖乖地等待另一半回家。

＃無時無刻都喜歡緊緊黏在一起。

犬系女生天性開朗熱情，直來直往，不太會掩飾自己，心裡想什麼就表現出來，而且一般來說都很忠誠，愛上了就會一根筋認定，就像汪星人一樣可愛軟萌又黏人。用一句話總結「犬系女友」就是「甜膩感十足的正能量充電器」。



最後，公布答案，若是選A較多者就是「犬系女友」，選B較多則是「貓系女友」，測試結果跟妳自己想的一樣嗎？

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