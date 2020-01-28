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一半都不知道！4招正確洗羽絨衣「檢查縫線」超關鍵還能延長壽命

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash、IG@Jessica

羽絨衣是秋冬必備單品，不過只要想到清洗環節，想必很多人會深吸一口氣，其實洗羽絨衣並不難，掌握下列原則，不僅能夠延長衣物壽命還能省下清潔費，快點筆記下來。

1. 檢查縫線

很多時候羽絨衣內的絨絮跑出，就代表羽絨衣的車線部分鬆動或是有缺口，如果沒有先檢查縫線位置，就直接清洗羽絨衣，很可能導致平均分佈的羽絨錯位，也讓你上身的時候保暖效果大打折扣。

▲羽絨衣。（圖／翻攝自unsplash、IG@Jessica）

2.檢查標籤有無洗滌OK字樣

羽絨衣到底要手洗還是洗衣機洗絕對是百年爭吵難題，其實吵這些之前，有個問題先要確定，那就是「有無洗滌OK字樣」，確定可以洗滌之後，手洗相較於洗衣機保險許多，羽絨也不易扭曲錯位，可以利用臉盆或是洗臉台，倒入中性洗衣精，而後以手掌按壓方式讓羽絨衣吸水、釋水，藉此達到髒污跑出的效果。

▲羽絨衣。（圖／翻攝自unsplash、IG@Jessica）

3.髒污處可以利用牙刷處理

若是羽絨衣上有污漬無法去除，先別擔心，在中性洗衣精之中浸泡約5分鐘，然後拿起牙刷輕輕刷洗，拿捏力道就能去除。

▲羽絨衣。（圖／翻攝自unsplash、IG@Jessica）

4.曬乾要輕拍

洗完羽絨衣之後，需要輕輕使用剛剛按壓的方式壓出水分，這樣不會令羽絨變形，千萬不要動手擰乾或是丟到洗衣機脫水，只要放在通風位置加以風乾，就能喚醒羽毛的蓬鬆度。

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關鍵字：

羽絨衣, 清洗, 過年, 新年, 洗滌, 冬天, 冬季
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