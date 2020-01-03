亮･珠寶／日本皇后、時尚設計師都愛珍珠串鍊　挑選先看光澤

▲日本雅子皇后戴南洋珠串鍊氣質出眾。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

日本雅子皇后、英國女王伊莉莎白二世都是珍珠愛好者，公開活動經常佩戴珍珠串鍊展現優雅風範，但串珠搭配不限正式禮服或套裝，而是能真正融入生活；當然佩戴者也不限女性，服裝設計師Marc Jacobs近日戴著MIKIMOTO項鍊，直接對珍珠表白：「兩項我最愛的單品：一串完美珍珠項鍊與一件簡單的LACOSTE衛衣。」

▲Marc Jacobs表示MIKIMOTO珍珠串鍊與LACOSTE衛衣是他最愛的兩項單品。（圖／翻攝themarcjacobs IG）

經典的珍珠串鍊以40公分的長度最受歡迎，從50年代起好萊塢名女人如瑪麗蓮夢露、摩納哥王妃葛麗絲凱莉都戴珍珠項鍊引領風尚，80年代女性投入職場，佩戴串鍊彰顯身分，直至今日已不拘泥任何裝扮或場合，一件簡單的襯衫、風衣，都能搭配。

▲無論是正式套裝，抑或隨興的襯衫搭風衣，戴上珍珠串都時尚有型。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

產自大海的珍珠每一顆都由獨特表情，可分為直徑約2mm至10mm的Akoya日本珠、8mm以上的白蝶珍珠南洋珠、黑蝶珍珠黑珍珠、2mm至10mm淡水珠、海螺珠等，挑選時光澤與表面瑕疵多寡是判別品質優劣的關鍵，而珍珠層的厚度以厚實者較佳，至於形狀對串珠而言，正圓形最討喜。

▲MIKIMOTO經典日本Akoya珍珠串鍊51,000元起，價格因為珍珠尺寸與材質不同而異。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲MIKIMOTO南洋珍珠串鍊430,000元起，價格因為珍珠尺寸與材質不同而異。

養殖珍珠發明者MIKIMOTO對於製作串鍊立下嚴格標準，由專業職人進行「連相作業」，意謂由不同人進行多次比對每一顆珍珠是否顏色、光澤與大小相當，且表面氣泡最少，才能配上典雅的扣頭與代表著品牌標誌的Circle M18K白金墜飾，成為品牌引以為傲的經典串鍊。

▲MIKIMOTO多彩南洋珍珠項鍊（左）360,000元起，頂級南洋黃金珍珠串鍊660,000元起，價格因為珍珠尺寸與材質不同而異。

擁有一條美麗珍珠串鍊，也需要悉心保養，MIKIMOTO運用能吸附空氣中灰塵或佩戴者汗水的絲線串起一顆顆珍珠，除了避免真珠受傷，也因絲線的垂墜度好，讓珠鍊呈現最自然的弧度。品牌建議每年回專賣店更換絲線，才能讓珍愛的珍珠項鍊長長久久。

▲典雅的扣頭（左）與代表著品牌標誌的Circle M18K白金墜飾是MIKIMOTO珍珠串鍊的招牌特色。