「試著做第一個舉手的人」　女孩必學的6個自信小習慣

▲美麗源自於自信，新的一年快培養6個生活小習慣。（圖／翻攝自IG/our_uniform_，以下同）

編輯 / Lily

一個人活的是否漂亮，關乎於自信，只要擁有自信，離成功自然不遠。以下6個小習慣跟著做，在新的一年幫自己補足滿滿正能量，要相信還有什麼是自己做不到的呢？



調整外貌看得順眼

所謂的調整外貌並不是要你整型，而是努力讓自己看得順眼．像是胖就減重，瘦就練線條，認真保養並學習搭配，把自己當成一件藝術品琢磨。

充實自己的內在

多讀書、多旅行，有時間認識新朋友，從各方面吸取好的經驗值，進而讓自己內在變豐富。

愛自己

不要只看自己的缺點，試著去改變那些可以改變的， 用剩下的能量找到自己的優點，如果沒自信是因為缺乏愛，那麼自信的基礎便是對自己的誠心接納。



多學習名人成功之道

可以從很多名人的採訪中窺知他們的成功之道，他們是如何成功蛻變並充滿自信，雖然說成功無法複製，但通向成功之路的努力和堅持總是相似。





認真工作並努力生活

努力工作並讓自己有一技之長，在職場上努力做個不被取代的人，活出氣場自然就能夠自信。



試著做第一個舉手的人

不管在任何地方，試著鍛鍊自己勇於提問和回答，要知道沒什麼事情需要害怕，人生就是一次經歷，多問問自己如果連這都做不到，我還能成為誰？

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