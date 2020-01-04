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全球每20秒賣一瓶！Kiehl’s「神奇化妝水」搞定所有肌膚問題

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▲▼Kiehl’s「神奇化妝水」全球狂銷 。（圖／翻攝ig、品牌提供）

▲換季濕敷舒緩，能幫助改善不安膚況。（圖／翻攝自IG/aoihamada、kiehls）

記者曾怡嘉 / 台北報導

說到Kiehl’s你一定聽過金盞花植物化妝水，熱銷全球近60年，銷售量更超過37,000 座紐約帝國大廈高度，它超強的修護舒緩效能，不只是許多女生梳妝台必備的保養聖品，連男生刮鬍後使用也超適合。

▼▼▼點圖超划算

▲Her 和她 契爾氏 金盞花化妝水。（圖／公關照）

▲Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水，250ml，原價1,600元；限時特價1,198元。點我購買。

被消費者譽為「神奇化妝水」的金盞花植物精華化妝水，保養用途之多，深受鐵粉大力讚賞，像是效舒緩泛紅鎮定肌膚、調理油光改善粉刺、長效修護穩定膚況等等。

之所以保養超有感，主要功勞來自於金盞花精粹，Kiehl’s將金盞花特有的修護舒緩功效沿用在肌膚保養領域，運用它獨有的高效修護力，為肌膚帶來鎮定舒緩感受。

品牌研發團隊嚴格挑選來自埃及原產地的金盞花，從栽種到栽培的過程中不噴灑殺蟲與化學藥劑，每逢八月金盞花盛開的季節， 堅持採用手工精心揀選花瓣，並透過天然方式露天曝曬，打造天然有效又安心的產品。

▼▼點圖划算到沒天理▼▼

▲Her 和她 契爾氏 金盞花化妝水。（圖／公關照）

▲Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水，250ml，原價1,600元；限時特價1,198元。點我購買。

不只是配方溫和，質地清爽不黏膩，更無添加酒精、香料、色素，讓敏感肌也能放心使用，其熱賣程度更連續五年穩坐台灣專櫃化妝水銷售量 No.1。

►►姐妹們變漂亮的小秘密

關鍵字：

Kiehl’s, 金盞花, 修護, 舒緩, 化妝水, 熱賣
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