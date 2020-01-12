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一招變美／44歲莎莉賽隆幾乎零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

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▲44歲莎莉賽隆幾乎零脖紋的神級凍齡術。（圖／翻攝ＩＧ、美聯社）

▲金球獎上莎莉賽隆的凍齡好狀態完勝許多同生代女星。（圖／美聯社）

記者張毓容／台北報導　

前幾天（6日）完美落幕的第77屆金球獎頒獎典禮，大咖巨星雲集，許多女神級女星如史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、妮可基嫚（Nicole Kidman）全到齊，在現今高清鏡頭下，不少女神臉上的歲月痕跡都曝光，但今年44歲的莎莉賽隆（Charlize Theron）狀態卻好到驚人！

為戲剪了一頭小男孩超短髮的她，肌膚透亮、氣色好，五官輪廓依舊緊緻，甚至連脖紋都沒幾條，加上維持得宜的高挑勻稱身材，超強凍齡狀態比起年輕女星也沒輸。而前兩年因電影《厭世媽咪日記》刻意增胖23公斤的她到底怎麼瘦回苗條身材？又有什麼維持年輕狀態的保養秘訣？快來向她偷學幾招！

▲44歲莎莉賽隆幾乎零脖紋的神級凍齡術。（圖／翻攝ＩＧ、美聯社）

▲她近年來飲食變得更健康，只吃原形食物、避吃加工食品。（圖／翻攝IG@charlizetheronunofficial）

避吃加工食品

許多女星們談到瘦身、維持身材，大多都離不開健康飲食和多運動這兩大關鍵，而莎莉賽隆就是標準代表之一。莎莉賽隆說自己日常飲食中盡量都吃「原形食物」，不吃加工過的「食品」，並減少調味料和避免吃油炸食物，這樣吃不僅很健康，也有助於瘦身，因此她很常吃生菜沙拉。

她還透露，近年來不只吃得比以前健康很多，還戒掉了咖啡，改喝綠茶，「我曾經很愛喝咖啡，但現在更喜歡喝茶。」

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▲44歲莎莉賽隆幾乎零脖紋的神級凍齡術。（圖／翻攝ＩＧ、美聯社）

▲她每天都會確認自己當天運動量，如果動得太少，吃的也會減少。（圖／翻攝IG@charlizeafrica）

動多少吃多少

除了飲食上的挑選，莎莉賽隆對於運動這方面也很在意。她每天都會計算自己的運動量，看今天的運動量夠不夠，「如果我今天動得不太多，那就不能吃太多東西。」對於自己的飲食和運動控管都非常自律。

▲44歲莎莉賽隆幾乎零脖紋的神級凍齡術。（圖／翻攝ＩＧ、美聯社）

▲她平時會做瑜伽、有氧運動，近年來更愛上皮拉提斯。（圖／翻攝IG@charlizeafrica）

皮拉提斯練出完美線條

而運動方面，她平時會做大量的瑜珈、有氧運動，除了每天確認自己的運動量，努力減重外，她近年來更愛上了許多女星都熱衷的皮拉提斯，透過皮拉提斯讓身形曲線變得更纖長優美，她甚至說「皮拉提斯改變了我的身體！」

此外，莎莉賽隆的健身教練Fedele De Santis也曾在訪問中公開她的運動菜單，教練為她設計了以芭蕾舞為基礎的訓練動作，不僅可以運動到不同肌群的肌肉，還能避免下半身變得粗壯，另外，她也會搭配35分鐘以上的有氧運動，幫助加快身體代謝。

▲44歲莎莉賽隆幾乎零脖紋的神級凍齡術。（圖／翻攝ＩＧ、美聯社）

▲去年莎莉賽隆和妮可基嫚的這張合照，因超凍齡的好身材和美貌引起國外網友瘋狂轉發。（圖／翻攝IG@charlizeafrica）

防曬和抗老眼部精華絕不能少

除了努力維持女神身材，莎莉賽隆也沒有忽略肌膚的保養，她透露自己的保養方式很簡單，但絕對不隨便，尤其最重視「防曬」。她每天早上用清水洗臉後就立即擦上防曬，而且防曬產品一定選SPF30以上的款式，化妝包裡也絕對不能沒有防曬乳。

夜晚保養則是精華液、眼霜和保濕乳霜都不會少，她更會使用抗老眼部精華塗抹眼周和頸部，因為她認為眼睛和頸部是最容易顯老的部位，所以保養時絕不會漏掉。

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關鍵字：

一招變美, 莎莉賽隆, Charlize Theron, 女星, 保養, 凍齡, 瘦身, 減肥
fashion.net

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