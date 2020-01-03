孔曉振愛口袋禮服洩露率真本性　戴伯爵珠寶添女人味　

▲孔曉振以《山茶花開時》拿下KBS演技大賞年度大獎，當晚她穿Valentino禮服搭配伯爵珠寶與鑽錶。（圖／達志）

記者陳雅韻／綜合報導

對於南韓女星孔曉振而言，跨越2020新年最大的禮物，就是以電視劇《山茶花開時》拿下KBS演技大賞年度大獎，是她出道20年以來首奪大獎，她忍不住激動情緒，眼眶含淚發表得獎感言。她的演技就像她的時尚穿搭，自然不做作，親切形象贏得大眾支持。

▲孔曉振對有口袋設計的黑色禮服情有獨鍾，隨時都能率性地將手插入口袋。（圖／伯爵提供，以下同）

孔曉振當天出席KBS演技大賞頒獎典禮，選擇Valentino黑色細肩帶禮服，展現窈窕身材，而她似乎對有口袋設計的黑色禮服情有獨鍾，隨時都能率性地將手插入口袋，在曼谷出席代言品牌伯爵（PIAGET）活動時，也選擇類似的禮服亮相。

▲伯爵Possession系列18K白金鑲鑽戒（左）575,000元，Rose系列18K玫瑰金鑲鑽玫瑰流蘇耳環615,000元。

當晚她同時佩戴伯爵Rose系列18K玫瑰金鑲鑽玫瑰流蘇耳環，以及Limelight Gala系列18K白金高級珠寶鑽石腕錶、Possession系列18K白金鑲鑽戒，將首飾重點全放在手部堪稱高招，因為當她領獎與致詞時，手部的名錶與珠寶最能吸引眾人目光，成功扮演稱職的代言人。

▲伯爵Limelight Gala系列18K白金高級珠寶鑽石腕錶，1,620,000元。