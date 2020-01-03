俄超模被LV少東套上超大鑽戒！戀愛談9年、小孩生兩個　終於有名分

▲Natalia Vodianova在迎接新年之際，攬著Antoine Arnault曬出梨形鑽訂婚戒，預告將再度成為人妻。（圖／翻攝natasupernova IG）



記者陳雅韻／綜合報導

與法國奢侈品龍頭LVMH集團繼承人Antoine Arnault於2011年開始交往、已生2個兒子的俄羅斯超模Natalia Vodianova，終於在跨越2020年之際，攬著法國奢侈品龍頭LVMH集團繼承人Antoine Arnault，曬出無名指的梨形鑽戒，雖未言明，但無疑是向全天下宣告：「我們訂婚了！」上演真實版的麻雀變鳳凰。

▲Natalia Vodianova（左）經常與Antoine Arnault手牽手出席欣賞LVMH集團旗下品牌大秀。（圖／美聯社）

被稱為「LVMH準少奶奶」多年，37歲的Natalia Vodianova始終未證實將嫁入豪門，外界認為起因是Antoine Arnault有個居全球第3大富豪的富爸爸--LVMH董事長Bernard Arnault，其身家超過3兆台幣，讓小倆口談情低調而謹慎，但不時仍一同出席LVMH旗下品牌大秀曬恩愛，42歲的Antoine Arnault目前是男裝品牌Berluti執行長與Loro Piana主席。

▲LVMH集團老闆Bernard Arnault身價超過3兆元台幣，居全球第3大富豪。（圖／美聯社）

在跨年之際，Natalia Vodianova終於秀出目測約2克拉的梨形訂婚鑽戒，並寫下「等不及與所愛之人一起慶祝新年」，接著連po多個與婚禮相關的表情符號，透露即將步入禮堂的喜訊。眾人好奇訂婚戒是否出自LVMH集團的珠寶品牌Chaumet、Dior或去年正式併購的Tiffany & Co？但此梨形鑽竟採少見的橫向設計，推測應為訂製款。

▲Natalia Vodianova（前）與Antoine Arnault看網球賽坐前後排也要牽著手。（圖／美聯社）

Natalia Vodianova 11歲休學擺路邊攤賣水果、17歲登上國際伸展台成為精靈系超模代表、19歲嫁給英國貴族生下3個小孩，結束10年婚姻後，與Antoine Arnault交往，一同撫養5個孩子，她同時積極投入公益，幫助弱勢家庭與兒童。即將再度邁入婚姻，是否將舉辦世紀婚禮，時尚圈都在期待。